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女兒體重過輕 天才老爸自製「灌酒神器」幫寶寶追奶量

聯合新聞網 / 綜合報導
爸爸用「灌酒器」幫女兒追奶量。圖／取自IG@rudy_willingham
爸爸用「灌酒器」幫女兒追奶量。圖／取自IG@rudy_willingham

美國36歲西雅圖藝術家威林漢姆（Rudy Willingham）日前帶8個月大的女兒莉莉（Lily）去做健康檢查，醫生判斷莉莉體重過輕。威林漢姆想到一個創意妙招：用「灌酒器」（beer bong，一種酒倒進漏斗、接管子就能秒速入口的器具）幫莉莉補充多一點喝奶量。

威林漢姆表示自己大學時就是靠著灌酒器猛喝酒增加體重，認為也能如法炮製在莉莉身上。但威林漢姆並沒有拿任一個灌酒器餵莉莉喝奶，而是到亞馬遜網站添購最小的灌酒器，並在管子末端加裝莉莉的奶嘴頭。威林漢姆慶幸奶嘴頭跟管子連接得剛剛好：「就好像原本是同一套工具。」

威林漢姆強調莉莉的灌酒器只能拿來倒她的配方奶：「我一定要女兒保持衛生。」

網友talsramirez直誇威林漢姆的方法太神了：「看看莉莉望著灌酒器的表情...好像在說：『快給我喝！』」rikazodrac也讚嘆：「這個育兒術太棒了吧！」

威林漢姆透露育兒時保持幽默感很重要：「否則父母會感覺壓力太沉重，寶寶也會感受到那股壓力。」

健檢 健康檢查 卡路里 藝術家

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