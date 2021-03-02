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印尼女稱「風吹進子宮」懷孕產女 前夫打臉：孩子是我的

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼女子稱「風吹進子宮」懷孕產女，但前夫出面打臉此說法。圖擷自Coconuts Jakarta
印尼女子稱「風吹進子宮」懷孕產女，但前夫出面打臉此說法。圖擷自Coconuts Jakarta

印尼一名25歲女子西蒂賈娜（Siti Zainah）先前聲稱，有陣風吹進子宮後，腹部疼痛隆起，隔了1小時後便產下健康女嬰，消息曝光引發譁然，當地警方也介入調查。不過，這起離奇事件很快被西蒂賈娜的前夫打臉，因為他已承認自己是孩子的爸爸。

根據外媒報導，西蒂賈娜2月10日在家中祈禱，沒想到突然有陣風吹進子宮，隨後腹部疼痛隆起，1小時後成功產下2900公克的女嬰，但她聲稱月經並無異常，因此對孩子的到來感到不可置信，此話一出掀起當地民眾熱議。

當地官員認為此話太過荒誕，經過調查發現4個月前西蒂賈娜曾和前夫到診所檢查是否懷孕，助產師當下無法確認結果，後來兩人決定分居，事後前夫也承認離婚前西蒂賈娜已懷有身孕。

診所負責人表示，「西蒂賈娜應該是隱性懷孕，宣稱的懷孕消息並不自然，希望大眾不要再傳播謠言」，同時也有人猜測，西蒂賈娜不想被冠上非婚生子的恥辱，所以才自行編造故事。

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