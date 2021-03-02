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2.92億分之一機率！幸運餅乾報明牌 他爽中1400萬元樂透

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名男子照著幸運餅乾上的數字簽了樂透，竟奇蹟對中4個數字，一次抱走50萬美金。示意圖／ingimage
美國一名男子照著幸運餅乾上的數字簽了樂透，竟奇蹟對中4個數字，一次抱走50萬美金。示意圖／ingimage

居住在美國佛羅里達州的男子索羅札諾（Ernesto Sorzano）日前外帶了一份中華料理回家，他還收到中華料理特有的「幸運餅乾」，想不到這塊餅乾確實為他帶來幸運。

根據CNN報導，索羅札諾按照餅乾內寫著的幸運數字去買了樂透彩券，竟意外中了4個數字，讓他一次贏得50萬元美金（約台幣1400萬元），讓他簡直不敢相信自己竟會如此幸運。

據當地彩券公司指出，索羅札諾原本只贏得5萬美金（約140萬台幣），但他花了3美元加注，才讓他一次抱走50萬美金，加注後能贏得彩票的機率是2.92億分之一。

索羅扎諾已計畫從佛羅里達州搬到東南部的亨特斯維爾（Huntersville），這次贏得大獎讓他相當興奮，直呼「真的是一筆很棒的投資」，退稅後他仍能抱走35萬3千多元美金（約台幣985萬元）高額獎金，而他也已經想好先在亨特斯維爾買房置產。

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