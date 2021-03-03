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她在窗邊貼大字報向鄰居示愛 對方回應卻傷透她的心
倫敦一位化名為@a129593a的單身女子日前在社群平台分享自己的「追愛故事」，影片至今已被吸引超過26萬人觀賞人次。網友紛紛敲碗表示：「這是一段浪漫愛情故事的開始，我們想看續集！」
@a129593a表示她發現住對街男子在臥室裡彈吉他後深受吸引，決定在自家窗戶貼大字報吸引對方目光。@a129593a用黑色粗體大字寫著：「給：陽台上放著單車的男子，你是單身的嗎？」
男子看到留言後也以大字報回覆，但回覆令@a129593a感到心碎：「我是單身，但我2個月後就要搬走了，抱歉。PS. 要保持浪漫喔。」
@a129593a並未放棄，抱著「姑且一試」的心，再次在大字報上寫下自己的電話號碼，期待對方回應。最後男子還真的傳了手機簡訊過來，表示：「我是你對街的鄰居。」但@a129593a賣關子，將男子後續的文字訊息打'ˋ馬賽克。讓網友急問：「快告訴我們，他到底說了什麼！」
網友mike bellamy驚呼：「非法跟蹤騷擾以及偷窺在2021年的定義都不同了！」網友Matthew James也說：「影片配上輕鬆的背景樂，淡化這整事的犯罪色彩。」也有人分享自己類似的經歷，網友Hannah Walton提到：「我跟我老公16年前就是這樣認識的。他當時跟朋友在窗邊豎起標語...接下來故事就這麼發生了。」
@a129593a ♬ original sound - A129593A
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