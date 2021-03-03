「真不想上班！」男子假裝被綁架逃班 結局超乎預期

美國亞利桑那州警方2月17日下午在路邊發現當地一家輪胎廠19歲員工索爾斯（Brandon Soules）雙手被皮帶綁在背後，嘴巴還塞入頭巾，稱自己被2名蒙面男子綁架，但警方覺得事有蹊蹺再次盤問索爾斯後才發現一切都是他自演自導的劇情。

英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，索爾斯說他的父親在鎮上多處藏匿錢財，讓2名蒙面男子找上門，不只打他的頭、綑綁他上車，最後還丟他到附近水塔旁。

但是警方認為索爾斯的故事疑點重重，便再次調閱監視器畫面看，並向索爾斯提出質問。索爾斯眼看事跡敗露，只好坦承「因為那天不想上班，編造了整起綁架故事。」

警方報告指出索爾斯最初在嘴裡塞了一條方巾，並卸下腰帶綁住手，最後躺在路邊，期待著有人發現他。他最終因謊報案件而被逮捕，同時也被輪胎廠解雇，「有更長的時間不用上班。」

網友SI Sort it 80不解：「為什麼索爾斯不打電話請病假就好，還這麼大費周章的演出？還是說請病假這個理由已經太過時了？」