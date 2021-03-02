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情侶鏈條綁彼此想當3個月「連體嬰」 實驗下場悽慘提前終止

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭情侶實驗3個月用鏈條綁住彼此。圖／取自dailystar
烏克蘭情侶實驗3個月用鏈條綁住彼此。圖／取自dailystar

烏克蘭28歲女子普斯托維托娃（Viktoria Pustovitova）和她33歲男友庫德雷（Alexander Kudlay）在今年2月14日情人節當天開始一個實驗：「用鏈條綁住彼此3個月」，但最終因普斯托維托娃皮膚嚴重發炎而停止實驗。

英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，2人聲稱已經克服了綁一起的大多數問題，但期間因鍊條劃破普斯托維托娃手腕，導致她皮膚發炎，傷口即使擦了藥仍膏持續惡化，「就像一場惡夢」。

2人最後不得不入院就診，皮膚科醫生表示金屬長期接觸普斯托維托娃的皮膚，不斷夾住皮下組織引起潰瘍，從而導致循環系統疾病。最後為普斯托維托娃綁上繃帶，並要他們放棄實驗。

2人透露他們已經掌握了綁一起上廁所、洗碗、煮菜和開車的技巧，但使用外頭的公共廁所仍不是很順利：「普斯托維托娃堅持上女廁，但其他人看到庫德雷進女廁時會抱怨。」

他們綁在一起時身著拉鍊式服裝，穿脫不費力。但鍊條很堅固，沒有工業切削工具就無法打開。

庫德雷坦承是自己策劃這個實驗，因為普斯托維托娃總是在他們發生小爭執時搬出去：「我要綁住她，這樣她就不會這麼輕易逃跑。」

被綁女子皮膚潰瘍。圖／取自dailystar
被綁女子皮膚潰瘍。圖／取自dailystar

烏克蘭 情人節

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