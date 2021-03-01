陸女在日本4300元租男友見面秒後悔 不甘心再租竟遇神級小鮮肉

日本的出租服務多的是，出租女友、出租家人、出租男友，大家都聽過，各位想不想實際嘗試一下呢？近日有一位住在日本生活的大陸女生，在網上分享親身租男友的短片，誰知第一次竟然租了位毒男，不甘心的她決定再租另一位男友，結果令一眾網民嘩然，大叫羨慕！

網絡紅人「臭蛋你蛋姐」是一個住在日本的大陸直播主，她近日在抖音發布短片分享她租男友的過程。第一位出租男友是「扭蛋式」租的，即是顧客不看樣子挑選，由出租公司隨機分配一位男友到場以保持神秘感，收費2小時1000人民幣（折合約新台幣4300元）。當她滿心期待地在餐廳等待對方，出現的竟是一位毒男。

不甘心的蛋姐於是決定再租一次，但由於已中過伏，這次她決家不玩「扭蛋式」，而是憑照片挑選出租男友，但收費不變，結果她遇到一位神級靚仔，令網民大呼羨慕！而且在約會過一次之後，蛋姐念念不忘這位帥哥，於是又再約他出來一次，出錢讓他剪頭髮，誰知剪完又比原來更帥了！

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文章授權轉載自《香港01》