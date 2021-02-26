印度神童又中？美股暴跌網民好恐慌 直呼「寧可信其有」

14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾預言，今年2月或會發生大災難，或會出現經濟崩盤等。而近日美股三大指數及恒指都有大幅波動，網民形容是爆發小股災，更有人聯想到印度神童預言，認為預測準確，紛紛稱「印度神童又中！」。本港有網民擔心股災乍現，稱「寧可信其有」，萬事以保本為上，留言呼籲：「走呀！」

美股三大指數於2月25日都大跌，其中道指瀉559.85點，跌幅達1.75%，報31,402.01點；納指及S&P 500則分別跌3.52%或2.45%。而港股恒指今日（2月26日）亦低開，最終收報28,980.21點，勁跌1,093.96點，跌幅達3.64%。

有網民聯想到印度神童阿南德的六星連珠預言，形容「印度神童又中」、「真係幾準」、「我錯啦，大佬」。但亦有網民認為毋須過份推論印度神童的說話。

有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand），早前預言2021年2月或會爆發更大災難，包括經濟崩潰等。其實除了2月，阿南德對於2021年還有更多預言，更表示要到這個月份才會好轉，並提出了7大解決辦法。

雖然未知是否真正會發生大災難，但已相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而最新命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

要注意的是，Bitcoin股價近2天雖然大跌，但對比近一個月前仍然處於高位。而阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

延伸閱讀：

印度神童2月10日災難預言落空？網民逐點分析 這天才是真預言日

印度神童預言六星連珠2月經濟恐崩 台命理師：這星座財運最受挫

文章授權轉載自《香港01》