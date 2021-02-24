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慎入！萬隻麵包蟲瘋狂蠕動 「吞噬」蔬果影片吸引560萬人觀看

聯合新聞網 / 綜合報導
近萬隻麵包蟲花18小時將萵苣啃食乾淨。圖擷自YouTube頻道「Green Timelapse」
近萬隻麵包蟲花18小時將萵苣啃食乾淨。圖擷自YouTube頻道「Green Timelapse」

現代人生活忙碌，時間快速流逝卻毫無感覺，因此記錄長時間變化的縮時影片意外引人好奇。YouTube頻道「Green Timelapse」是一個專門拍攝植物成長、食物腐敗過程的影像團隊，上月27日，他們突發奇想拍攝上萬隻麵包蟲「吞噬」蔬果的片段，至今已吸引560萬人次觀賞。

從影片中可見，透明玻璃箱裡放滿萬隻正在瘋狂蠕動的麵包蟲，他們放進萵苣、青蘋果和辣椒，讓麵包蟲花上近一天時間啃食。

第1個小時還可以見到完整的萵苣，但直到第18個小時已不見萵苣的蹤影，麵包蟲不斷蠕動搶食，畫面看來相當震撼，吸引超過560萬名網友點擊觀看。

這段影片引來許多網友觀看分享，有人覺得噁心，卻也有人直呼神奇，「我的大腦覺得很噁心，但我還是忍不住看完」、「食物像沉入了汪洋大海」、「這段影片讓我相信蟲子也可以征服世界」、「蟲子甚至沒有參加慶典就在上下跳動」。

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