意外發現老公秘密IG帳號好錯愕 她一看內容轉甜蜜：想為他生小孩！

美國女子瑞秋（Rachael Sullivan）月初在社群平台發布了一段影片，片頭一開始寫道：「我上週發現老公有個IG秘密帳號。」

瑞秋說看到IG跳出好友推薦名單老公湯姆（Tom Sullivan）有個她從未見過的帳號「＠她吃的餐點（@MealsSheEats）」心都涼了一截疑惑：「這個『她』是何方神聖？」

瑞秋點進帳號一看，發現裡面是湯姆過去一年幫她製作荷爾蒙調理餐的照片和食譜非常感動。

瑞秋提到自己先前確診為多囊性卵巢症候群（Polycystic Ovaries Syndrome），醫生建議她食用無麩質及不含乳製品的飲食，而喜歡烹飪的湯姆為了她「全力以赴」。

喜歡閱讀食譜的湯姆認為IG是收納食譜的好所在：「老婆或親友問我食譜內容時，就可以直接給他們看。」湯姆為瑞秋做的荷爾蒙調理餐靈感都來自維蒂（Alisa Vitti）的《 WomanCode》一書，該書羅列女性月經各階段的食物清單。湯姆遵循書中建議為瑞秋量身訂做她的菜餚。

瑞秋打趣的說「湯姆比大多數女性更了解月經週期了。而且在他的調養下，我半年經期都很規律，令人開心。」

這對結婚4年的小倆口開玩笑表示，如果瑞秋懷孕了，湯姆很可能會根據孕婦最佳飲食的食譜烹調孕婦餐給瑞秋吃。

瑞秋的影片至今累積超過320萬觀賞人次，而湯姆的IG帳號粉絲也從原來的69位暴增至18000位。

瑞秋在影片最後感性告白：「我真的好愛這個人，我在這世上已別無所求，除了生下他的孩子。」