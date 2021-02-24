降雨機率30%≠3成可能會下雨？女子曝「正解」崩潰喊：只有我不知道嗎

氣象預報除了播報氣溫變化外，各地降雨機率也是關注重點，不過平時常有預告某地降雨機率30%卻豔陽高照沒有一絲烏雲，導致民眾吐槽預報失準的情況，近日有人終於解開「降雨機率」的謎團，拍片釋疑讓網友直呼「長知識」，甚至釣出多位氣象專家討論。

你對「降雨機率」的理解正確嗎？近日一部抖音影片在網路瘋傳引起討論，一位美國女子表示，一直以來她都認為「降雨機率30%」是指當天有30%可能下雨，但事實上這30%指的是「覆蓋率」，指該地區有30%區域100%會下雨，她用不可思議的語氣說「難道只有我長這麼大才知道這件事嗎？」

此說法立刻引起高度關注，不只網友覺得意外，連氣象學家都加入討論。據緬因州新聞中心報導，降雨機率（PoP）是以方程式計算出來的，透過降水量在某區域發生的機率（C）和可測得的降水面積（A）評估出降雨機率（PoP=C×A），也就是說若一個地區中有40%區域會100%看到下雨，依此方程式就可得出「該地區降雨機率40%」。

影片傳至台灣後，多數人也表示意外，直呼「長知識」，但也有人吐槽「我只知道我今天洗車明天就會下雨」、「汐止人：不管幾%都下爆啦」、「反正只要打出晴時多雲偶陣雨就沒問題啦」、「都錯了，其實一直以來都是50%會下跟不會下而已」。

也有人提醒「注意是『美國氣象』，台灣氣象跟美國氣象對於降雨機率的定義是不同的」。根據台灣中央氣象局解釋，「降水機率預報」是指各預報區未來36小時內的3個時段（每12小時為1時段）出現0.1毫米或以上的降水機會，和降水時間以及面積是無關的。例如預報台北市降水機率70%，就是指有7成的機會在台北出現降雨。