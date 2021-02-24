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樹林散步驚見數十個娃娃掛樹上 目擊者：祈禱孩子安息
英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，當地一名64歲女性日前在林間散步時，發現一處空地的樹幹上釘著或以繩子綁著數十個娃娃，「且以某種順序陳列」。
發現娃娃的女性表示，有些娃娃穿著破爛的同色系衣服、有些則沒穿衣服。當她走出樹林時發現招牌上標示著這裡曾是醫院手術室。這名女性的靈媒朋友計畫前往現場，「看能否獲得任何感應。」
這名女性重返現場後覺得不那麼害怕了：「我開始祈禱、和娃娃們聊天，並祝福這些曾住在採礦村的孩子們永遠安息。」
報導指出，這塊地前身是1920年關閉的醫院，也曾是戰爭時醫院的所在地。後來被礦場收購供礦工及其家人居住，被稱為「布林德利村」（Brindley Village），村裡還設有一所學校及工人俱樂部，直到1950年代初居民遷到郊區新大樓才沒落。
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