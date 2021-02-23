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他騎腳踏車登門搶親！新娘頭也不回「對郎造」 親友看傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
新人婚禮才剛結束，一名騎著腳踏車的男子便亂入現場，直接將新娘帶走，上演搶親戲碼。示意圖／Ingimage
新人婚禮才剛結束，一名騎著腳踏車的男子便亂入現場，直接將新娘帶走，上演搶親戲碼。示意圖／Ingimage

大喜之日卻見一個「快腳」搶走新婚妻？日前，印度發生一起離奇的「搶親」事件，一對新人的婚禮才剛圓滿結束，一名騎著腳踏車的「不速之客」便闖入現場，該名男子不顧他人眼光，直接走到新娘面前將其頭紗扯下，隨後一個快步便載著她逃離現場。新娘「對郎造」的景象真實上演，讓一旁的親友各個看傻了眼。

根據外國媒體報導，事件發生在印度比哈爾邦的一處村莊，一對新人正迎來人生的大喜之日，新郎依當地習俗至鄰村迎娶新娘，兩人也順利地完成了結婚儀式。眼看幸福美滿的日子即將到來，卻突然在半路遇上程咬金，當這對新人準備移動到其他地點時，一名騎著腳踏車的男子突然亂入現場，一個箭步便衝到新娘面前，當場將她的頭紗扯下丟在地上，隨後便騎著腳踏車將新娘載走，當場私奔

眼睜睜看著新娘「對郎造」，讓在場的親友都看傻了眼。由於當下場面過於慌亂，眾人根本來不及反應，等到意識到事情的嚴重性時，新娘早已跟著情郎雙宿雙飛，完全追不上兩人的腳步。狗血劇情真實上演，一旁的新郎更是震驚不已，眼見新嬌娘不翼而飛，他也只能脫下西裝，踏著沉重的步伐返回家中。

事後調查發現，該名搶親男子正是新娘的前男友，疑似因為無法接受「愛人嫁別人」，所以才決心當街搶親、當場私奔。然而，由於婚禮已經早一步完成了，該段婚姻已具有法律效力，男子的行為仍無法改變女友已成他人老婆的事實。

眼見遲遲找不到新娘的下落，男方親友的怒火久久難消，最終女方家屬透過村委會協調，將準備的嫁妝、珠寶送給新郎家，並全額負擔婚禮的相關費用以示賠罪。

新人婚禮才剛結束，一名騎著腳踏車的男子便亂入現場，直接將新娘帶走，上演搶親戲碼。示意圖／Ingimage
新人婚禮才剛結束，一名騎著腳踏車的男子便亂入現場，直接將新娘帶走，上演搶親戲碼。示意圖／Ingimage

印度 婚禮 婚姻 腳踏車 私奔

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