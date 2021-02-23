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有神快拜！他稱雙頭牛讓他中彩券 村民紛紛來上香膜拜

聯合新聞網 / 綜合報導
農夫稱雙頭牛帶來好運。圖／取自Daily Star影片
農夫稱雙頭牛帶來好運。圖／取自Daily Star影片

66歲泰國農夫卡拉賽桑（Somorn Krasaesom）的母牛生下一隻雙頭小牛，他聲稱雙頭牛讓他財源廣進，還將自己中480英鎊（約合新台幣19000元）彩券的好運歸功給雙頭牛，附近村民也開始在雙頭牛前燒香跪拜。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，雙頭牛的母親是卡拉賽桑家裡5歲母牛，當時母牛難產，好不容易生出小牛，竟發現是雙頭牛。雙頭牛生來擁有2副生殖器官，並在2個頭中間長出1個耳朵，由於牛的頭部變形，無法正常呼吸及進食，即使卡拉賽桑帶牠去看獸醫，但最後牠因為太虛弱，在出生半小後就死亡。

然而卡拉賽桑沒有立刻扔棄雙頭牛，反倒將雙頭牛視為來自天堂的禮物，表示之前曾夢見牠：「我在夢裡抱著一個像孫子一樣的寶寶，這個寶寶能帶給我富裕的生活。夢想實現了，牛出生後我就變得很幸運。」卡拉賽桑計畫未來在當地社區為這隻雙頭牛蓋一個祭壇。

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