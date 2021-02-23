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他訂外送餐盒驚見一瓶可樂罐裝的尿 網笑：不是蘋果汁嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
男子訂購的外送餐盒，竟含一罐用可樂瓶裝的尿。圖／取自independent
男子訂購的外送餐盒，竟含一罐用可樂瓶裝的尿。圖／取自independent

英國體育記者麥克馬納斯（Oliver McManus）21日跟快餐店HelloFresh訂購餐盒，豈料打開餐盒後發現內含一罐用可樂瓶裝的尿，於是貼照片到HelloFresh社群平台發問：「為什麼我會收到某人的小便？期待您的回答。」麥克馬納斯還說可寄尿給HelloFresh聞，證實自己言之確鑿。

英國媒體《獨立報》（The Independent）報導，HelloFresh稍後向麥克馬納斯致歉：「無法用言語表達對此事件的歉意有多深。」承諾已著手調查事件始末，並會賠償麥克馬納斯。

部分網友嘲諷此事，還有人說這或許是「蘋果汁」，讓麥克馬納斯好氣又好笑回答：「實際上不是。」

報導指出HelloFresh的餐盒原本不附飲料，有人推測可能是送貨員使用瓶子上廁所後不小心出了差錯。麥克馬納斯也認為是運送過程出包：「餐盒沒有好好密封起來，而且尿罐是放在最上面的。」

麥克馬納斯訝異此事在社群平台上引起軒然大波，強調自己不希望任何人因此被解僱或遇到麻煩。但他提到這件事不幸發生了：「大家應該更深入探討英國的工作環境。」

網友display_name分享之前有段時間是外送餐常客，但後來連續2周都晚一天才收到食物：「冰袋融化了，內容物保存在室溫下不確定是否變質，只好扔掉。客服也無法解釋晚到貨的原因，我就不再訂購外送餐了。」網友ShieldMaiden267則提到另一家外送餐也有一樣的問題：「關鍵可能在送貨公司。」

網友precious60認為此事反映出餐點外送的風險：「送貨公司如果能輕易打開產品，下一步有毒物質可能就會入侵，例如人們通過咳嗽或吐痰傳播COVID。這就是為什麼我不訂購外送餐點，因為你永遠不知道過程中發生什麼。」網友LanceBlinent直言整件事就是犯罪：「應該聯繫相關單位檢測尿液是否含有任何傳染疾病。 發現問題應該加重罰款。」

英國 美食外送

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