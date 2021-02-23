她閒閒掃Google Maps 驚見太平洋奇特島嶼「激似男性生殖器」

美國一名媽媽是Google 地圖愛好者，平常喜歡在上面瀏覽各地風光，沒想到竟意外發現太平洋上有一座奇特島嶼，形狀長得十分像男性的生殖器。她還將該島的座標記下來，分享到臉書社團，已證明自己所言不虛。

根據每日郵報《Daily Mail》報導，50歲的喬林（Joleen Vultaggio）有三個小孩，平常就喜歡在網路上找尋一些奇形怪狀的地景，她發現這個陽具形狀的島時，興奮的馬上將島的座標記錄下來。她說：「我沒有去測量這個島有多大，但既然它位於海中央，這個島的面積應該相當的大。」

該座島嶼其實是法國海外屬地新喀里多尼亞的一部分，位於澳洲和斐濟的中間。距離最近的主要島嶼是烏韋阿島（Ouvéa），有居民3400人。從Google地圖上測量可知，該座「陽具」島總長不超過500公尺，島上被樹林所覆蓋，不清楚是否有住人。