痰盂當傳統水果籃放亞馬遜賣「可放食物紅酒」 網斥：太噁了

相信不少華人都對「痰盂」不陌生，即使從未親身使用過，都會在影視作品中見過。不過，近日有網友在亞馬遜（Amazon）上，發現有痰盂被當作「傳統水果籃」出售，且要價68.45加元（折合約1500新台幣）。

亞馬遜將商品標註為「上世紀60年代的中國傳統水果籃」，可被用作供觀賞的「餐桌裝飾品」。在商品介紹中，該「痰盂」被指可用來存放新鮮農產品，或當作「冰桶」存放紅酒、香檳，甚至可當成結婚禮物。

不少亞馬遜用戶留言稱，該「傳統水果籃」是一種便攜式便盆，幾乎所有中國人都知道，並提醒其他用戶「請不要買它來裝食物」。部分人則指該商品頁面「令人噁心」、「令人反感」，並要求將其刪除。

目前，該產品頁面已被刪除，但已在社交平台引起討論，「痰盂的另一種用途」熱搜話題的瀏覽量更超過5000萬次。有網友笑言，若有外國人將水果放在「傳統水果籃」內送給中國朋友，相信收禮者不會感到高興。

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文章授權轉載自《香港01》