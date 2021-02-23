聽新聞
test
0:00 / 0:00
痰盂當傳統水果籃放亞馬遜賣「可放食物紅酒」 網斥：太噁了
相信不少華人都對「痰盂」不陌生，即使從未親身使用過，都會在影視作品中見過。不過，近日有網友在亞馬遜（Amazon）上，發現有痰盂被當作「傳統水果籃」出售，且要價68.45加元（折合約1500新台幣）。
亞馬遜將商品標註為「上世紀60年代的中國傳統水果籃」，可被用作供觀賞的「餐桌裝飾品」。在商品介紹中，該「痰盂」被指可用來存放新鮮農產品，或當作「冰桶」存放紅酒、香檳，甚至可當成結婚禮物。
不少亞馬遜用戶留言稱，該「傳統水果籃」是一種便攜式便盆，幾乎所有中國人都知道，並提醒其他用戶「請不要買它來裝食物」。部分人則指該商品頁面「令人噁心」、「令人反感」，並要求將其刪除。
目前，該產品頁面已被刪除，但已在社交平台引起討論，「痰盂的另一種用途」熱搜話題的瀏覽量更超過5000萬次。有網友笑言，若有外國人將水果放在「傳統水果籃」內送給中國朋友，相信收禮者不會感到高興。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言