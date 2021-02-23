快訊

快戴上耳機！NASA毅力號首度傳回「火星的聲音」

追捕好萊塢淫魔的原因？性掠食者與他們的帝國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

11個小孩嫌太少！23歲貴婦想透過代孕擁有100個以上小孩

聯合新聞網 / 綜合報導
23歲貴婦跟富豪老公透過代理孕母在10個月間生下10個小孩，加上貴婦跟前任丈夫生的女兒共有11名子女。圖／取自dailymail
23歲貴婦跟富豪老公透過代理孕母在10個月間生下10個小孩，加上貴婦跟前任丈夫生的女兒共有11名子女。圖／取自dailymail

俄羅斯23歲女子克里斯蒂娜（Christina Ozturk）和土耳其富豪丈夫加利普（Galip Ozturk）婚後透過代理孕母在10個月間生下10個小孩，加上克里斯蒂娜跟前任丈夫生的女兒，兩夫妻膝下已有11名子女，仍表示目標擁有100個以上小孩。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這對夫妻透過代理孕母產下的第1個孩子於去年3月出生，最後第10個孩子則於今年1月誕生。

克里斯蒂娜透露曾跟丈夫討論要有超過100個孩子：「我不知道我們最終會有幾個孩子，但絕不會只有10幾個小孩。」

克里斯蒂娜執行嚴格的育兒常規，聲稱她10個新生兒「從晚上8點睡到凌晨6點，且保姆詳細紀錄每個孩子的生活細節。」

克里斯蒂娜說她和房地產和運輸業大亨丈夫是一見鍾情，形容對方「集心靈導師、嚮導和白馬王子於一身。」加利普也對克里斯蒂娜同感：「她很好相處，總是微笑著，既害羞又神秘，是我嚮往的妻子。」

報導指出加利普已有自己的成年子女，但不反對擁有一個大家庭。兩夫妻原本準備每年生一個孩子，但是很快意識到克里斯蒂娜的生殖能力無法滿足他們的需求，才決定透過每次費用約為9,707美元（約合新台幣27萬元）的代理孕母求子。

克里斯蒂娜強調自己每天投入大部分育兒工作，確保她的嬰兒每天獲得關注和照顧，她也只餵孩子吃「自製食物」而不買現成的罐頭，還要求保姆拍下每個嬰兒排泄物照片，以確認內容物沒有問題。她坦承一次照顧如此多的孩子比想像中困難得多。

網友xwoodbinex提到加利普已56歲了，應該會比克里斯蒂娜早過世：「到時候克里斯蒂娜將被100多個孩子困住！這件事反映自私的人性。」網友Mise則表示：「這100多個孩子會被保母帶大，就好像在孤兒院的狀況一樣，孩子們或許衣食無缺，但會缺乏適當的愛和感情。」網友De24則認為：「如果克里斯蒂娜這麼愛小孩，為何不乾脆去領養世界上的孤兒？」

代理孕母 俄羅斯 土耳其 新生兒

延伸閱讀

懷孕女友送驚喜！男友喝「孕味」飲料吸異物怒飆店員 氣炸：有夠丟臉

孕妻血崩！過年旅遊突取消 民宿業者超暖回應網讚爆

公公硬逼懷孕媳婦「處理長輩後事」 她崩潰喊：有出血狀況

「鮮血滲樓下天花板」 狠男斬首孕妻、用110刀砍死岳父

相關新聞

11個小孩嫌太少！23歲貴婦想透過代孕擁有100個以上小孩

俄羅斯23歲女子和富豪丈夫婚後透過代理孕母在10個月間生下10個小孩，加上她跟前任丈夫生的女兒，兩夫妻膝下已有11名子女，仍表示目標擁有100個以上小孩。

親人反鎖家門「驅魔」整夜 最終男子與3歲兒被活活打死

日前於印度安得拉邦（Andhra Pradesh）有一家人懷疑家中的26歲男子卡拉迪（Rajatam Karadi）和他3歲兒子阿達什（Adarsh）遭「邪魔」附身，強迫他們反鎖在家屋內，接受「驅魔儀式」。儀式中，父子倆不斷被家人無情痛毆，最後不幸雙雙喪命。

超勵志！「世界最胖男孩」日走3公里 甩肉109公斤

曾憑著「世界最胖弟」稱號爆紅的印尼男孩帕馬納（Arya Permana），11歲時胖到192公斤的體重顛峰、連衣服都穿不...

雞肉能生吃？日本這地方從小吃到大 驚：從不知道有危險

說到「可以生吃的肉」，一般想到的都是牛肉、海鮮等肉品為主，而豬肉和雞肉通常則被認為容易產生食物中毒，因此絕對不能生吃的種類。不過其實在日本，有的人卻因為從小生吃雞肉，所以並不知道一般而言，雞肉是不可以生吃的常識。

韓美女BJ直播獲20億韓元打賞嚇呆 官方1句話秒失落惹議

韓國流行打賞女主播，不少網紅靠著在直播上與粉絲聊天互動，便可以獲得非常可觀的收入。當地1名美女BJ（直播主）近日在AfreecaTV平台直播，其間獲觀眾送贈價值約20億韓元（約新台幣5052萬元）的氣球，嚇得目瞪口呆，但不久官方便指氣球數量出錯，讓她大感失落，在鏡頭前一邊大哭一邊跳舞，引來網友熱議。

女戴降噪耳機晨跑「聽嘸聲」 遭20公尺大樹壓倒致死

降噪耳機竟然會造成生命危險！日前新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死，家人認為若當時沒有戴著降噪耳機或許就能即時躲避，免於這場意外。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。