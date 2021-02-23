11個小孩嫌太少！23歲貴婦想透過代孕擁有100個以上小孩

俄羅斯23歲女子克里斯蒂娜（Christina Ozturk）和土耳其富豪丈夫加利普（Galip Ozturk）婚後透過代理孕母在10個月間生下10個小孩，加上克里斯蒂娜跟前任丈夫生的女兒，兩夫妻膝下已有11名子女，仍表示目標擁有100個以上小孩。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這對夫妻透過代理孕母產下的第1個孩子於去年3月出生，最後第10個孩子則於今年1月誕生。

克里斯蒂娜透露曾跟丈夫討論要有超過100個孩子：「我不知道我們最終會有幾個孩子，但絕不會只有10幾個小孩。」

克里斯蒂娜執行嚴格的育兒常規，聲稱她10個新生兒「從晚上8點睡到凌晨6點，且保姆詳細紀錄每個孩子的生活細節。」

克里斯蒂娜說她和房地產和運輸業大亨丈夫是一見鍾情，形容對方「集心靈導師、嚮導和白馬王子於一身。」加利普也對克里斯蒂娜同感：「她很好相處，總是微笑著，既害羞又神秘，是我嚮往的妻子。」

報導指出加利普已有自己的成年子女，但不反對擁有一個大家庭。兩夫妻原本準備每年生一個孩子，但是很快意識到克里斯蒂娜的生殖能力無法滿足他們的需求，才決定透過每次費用約為9,707美元（約合新台幣27萬元）的代理孕母求子。

克里斯蒂娜強調自己每天投入大部分育兒工作，確保她的嬰兒每天獲得關注和照顧，她也只餵孩子吃「自製食物」而不買現成的罐頭，還要求保姆拍下每個嬰兒排泄物照片，以確認內容物沒有問題。她坦承一次照顧如此多的孩子比想像中困難得多。

網友xwoodbinex提到加利普已56歲了，應該會比克里斯蒂娜早過世：「到時候克里斯蒂娜將被100多個孩子困住！這件事反映自私的人性。」網友Mise則表示：「這100多個孩子會被保母帶大，就好像在孤兒院的狀況一樣，孩子們或許衣食無缺，但會缺乏適當的愛和感情。」網友De24則認為：「如果克里斯蒂娜這麼愛小孩，為何不乾脆去領養世界上的孤兒？」