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雞肉能生吃？日本這地方從小吃到大 驚：從不知道有危險

聯合新聞網 / 綜合報導
日本九州人有生吃雞肉的習慣，超市亦有販賣生食用雞肉，造成許多九州人其實不知道外地雞肉不能生吃。圖擷取自twitter
日本九州人有生吃雞肉的習慣，超市亦有販賣生食用雞肉，造成許多九州人其實不知道外地雞肉不能生吃。圖擷取自twitter

說到「可以生吃的肉」，一般想到的都是牛肉、海鮮等肉品為主，而豬肉和雞肉通常則被認為容易產生食物中毒，因此絕對不能生吃的種類。不過其實在日本，有的人卻因為從小生吃雞肉，所以並不知道一般而言，雞肉是不可以生吃的常識。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位twitter網友近日在網上表示：其實部分九州人有生吃雞肉的習慣，因此當年輕人到外地打拚時，長輩都會特別告誡「外地的雞肉不要隨便生吃」，以免他們在異鄉誤食生雞肉，造成食物中毒。

報導指出，食用「生雞肉片」的習慣在九州相當常見，特別像是鹿兒島縣的一些靠山地帶，不只餐廳有賣，更是普遍的家庭料理。一般都是配著醬油、生薑或蒜頭等調味料吃。而為了可以生食，這些雞肉通常會經過特殊的加工處理，並且能在超市就能買到生吃用的雞肉。不過即使如此，鹿兒島縣仍然向民眾呼籲，不要讓小朋友和高齡者等抵抗力較弱的人食用生肉。

除了九州以外，也有愛知縣的網友回應「從來不知道去外地生吃雞肉片是很危險的」，表示他們也會生吃雞肉片。愛知縣政府更曾進行過調查，發現大多數縣民並不知道生雞肉有「曲狀桿菌」感染的風險。可見得即使是一般大眾的常識，但不一定每個人都瞭若指掌。

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