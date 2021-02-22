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雞肉能生吃？日本這地方從小吃到大 驚：從不知道有危險
說到「可以生吃的肉」，一般想到的都是牛肉、海鮮等肉品為主，而豬肉和雞肉通常則被認為容易產生食物中毒，因此絕對不能生吃的種類。不過其實在日本，有的人卻因為從小生吃雞肉，所以並不知道一般而言，雞肉是不可以生吃的常識。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位twitter網友近日在網上表示：其實部分九州人有生吃雞肉的習慣，因此當年輕人到外地打拚時，長輩都會特別告誡「外地的雞肉不要隨便生吃」，以免他們在異鄉誤食生雞肉，造成食物中毒。
一部の九州人はマジで九州以外では鶏肉を生で食ってらならぬという鉄の掟を知らないので、若者が独り立ちして九州領地を出る際には周囲の大人や長老衆が『村の外に出たら絶対に生の鶏肉を食ってはならぬ』と教え込んだ方が良い。— 鬼頭えん🏴イヴリン④出ました (@kitoen2173) February 11, 2021
わしも知らなかった。
報導指出，食用「生雞肉片」的習慣在九州相當常見，特別像是鹿兒島縣的一些靠山地帶，不只餐廳有賣，更是普遍的家庭料理。一般都是配著醬油、生薑或蒜頭等調味料吃。而為了可以生食，這些雞肉通常會經過特殊的加工處理，並且能在超市就能買到生吃用的雞肉。不過即使如此，鹿兒島縣仍然向民眾呼籲，不要讓小朋友和高齡者等抵抗力較弱的人食用生肉。
除了九州以外，也有愛知縣的網友回應「從來不知道去外地生吃雞肉片是很危險的」，表示他們也會生吃雞肉片。愛知縣政府更曾進行過調查，發現大多數縣民並不知道生雞肉有「曲狀桿菌」感染的風險。可見得即使是一般大眾的常識，但不一定每個人都瞭若指掌。
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