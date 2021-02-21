韓美女BJ直播獲20億韓元打賞嚇呆 官方1句話秒失落惹議

韓國流行打賞女主播，不少網紅靠著在直播上與粉絲聊天互動，便可以獲得非常可觀的收入。當地1名美女BJ（直播主）近日在AfreecaTV平台直播，其間獲觀眾送贈價值約20億韓元（約新台幣5052萬元）的氣球，嚇得目瞪口呆，但不久官方便指氣球數量出錯，讓她大感失落，在鏡頭前一邊大哭一邊跳舞，引來網友熱議。

韓國網紅BJ安可（音譯）日前在AfreecaTV上開直播，在與觀眾閒聊時突然畫面上跳出1名粉絲贈送她約2055萬個氣球的消息，BJ安可起初非常驚訝，頓時沒有說話，不知該如何反應，該批氣球若以現金換算的話，等同約20億韓元（約新台幣5052萬元），即使扣除平台手續費，她亦可獲得超過12億韓元（約新台幣303萬）的巨款。

不過，其後AfreecaTV官方更正，表示氣球數目出錯，最後證實該名粉絲送給BJ安可20個氣球。BJ安可得知此事後大為失落，更當場流下眼淚，表示「真煩人」，但她為了正在觀看直播的粉絲，仍在鏡頭前認真跳舞和比愛心，影片吸引大批網友觀看。

BJ安可得知官方的更正消息後，在直播中失望落淚。（afreecatv影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》