快訊

新冠疫苗最多購4500萬劑 指揮中心將採「資訊化」開打

新北桃園等7縣市低溫特報 今晚至明晨恐冷破10度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女戴降噪耳機晨跑「聽嘸聲」 遭20公尺大樹壓倒致死

聯合新聞網 / 綜合報導
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

降噪耳機竟然會造成生命危險！日前新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死，家人認為若當時沒有戴著降噪耳機或許就能即時躲避，免於這場意外。

根據《 海峽時報 》報導，近日新加坡一名38歲婦女陸小麗（Loke Xiao Li）在馬西嶺公園（Marsiling Park）晨跑時，一棵約20公尺高的樹木突然倒下，當時陸小麗正戴著一對白色的降噪耳機，因此無法聽見大樹倒塌的聲音，下一秒就被壓死在公園的跑道上。目擊者說道，當時只有聽到「碰」的一聲巨響，後來才發現有人被樹壓倒，那時大約有10幾個人試圖舉起倒下的樹木，但沒有成功。

報導中則提到，當時陸小麗左耳機已損壞，而右耳機還完好無損，耳機上的矽膠保護套仍留在原位。即使意外當下警消急忙趕往現場搶救，陸小麗仍因傷勢嚴重無力回天。陸小麗的妹妹表示，陸小麗平時在「亞洲新聞台」擔任高級技術協調員，工作時間很長，因此往往很晚回家，「起初以為姊姊是出了車禍，沒想到她會在公園裡被樹木壓死」。

事發後，新加坡國家公園管理局表示，倒下的樹種為南洋杉，大約有20年的歷史，在去年（2020）四月檢查時樹木還是健康的，平時公園內的樹木都會定期剪修以保持其結構平衡，減少事故的風險，對於樹木倒塌的意外還會再做進一步的調查，並承諾首要任務就是向死者家屬提供協助。

當時陸小麗正戴著一對白色的降噪耳機，因此無法聽見大樹倒塌的聲音。圖擷自海峽時報
當時陸小麗正戴著一對白色的降噪耳機，因此無法聽見大樹倒塌的聲音。圖擷自海峽時報

新加坡 國家公園 事故

延伸閱讀

綠鬣蜥遭殘殺「嘴塞鞭炮爆頭亡」網友轟：跟畜生沒兩樣

男子衝浪被巨浪捲到無人島 沙灘上寫「1字」奇蹟獲救

她被網友封「台灣第一女YouTuber」 高人氣關鍵：不露臉

台積電高薪但升不上去 該跳槽還是繼續抱這金飯碗？

相關新聞

女戴降噪耳機晨跑「聽嘸聲」 遭20公尺大樹壓倒致死

降噪耳機竟然會造成生命危險！日前新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死，家人認為若當時沒有戴著降噪耳機或許就能即時躲避，免於這場意外。

太逼真！歌手躺病床慘被「分屍」 四肢全由蛋糕構成嚇壞眾人

現今做甜點的技術可說是越來越進步，不少我們生活中常見的物品都可以做成逼真的藝術品，若不仔細觀察還發現不出來。對此，英國知名饒舌歌手泰隆·弗蘭普頓（Tyron Kaymone Frampton，藝名：Slowthai）日前在Instagram上PO出一張驚人的照片，顯示他躺在醫院的病床上，四肢竟然「慘被分屍」，畫面相當驚悚，不過細看會發現其實「被分屍」的四肢全部都是用蛋糕所做成，PO文一出後立刻引來大批網友關注，更紛紛直呼「真的太嚇人了！」

影／聯航班機發動機故障 邊飛邊掉碎片險砸地面住家

美國聯合航空一架從科羅拉多州丹佛前往夏威夷檀香山的班機，今天起飛不久右側發動機即故障，散落的大型碎片差點擊中地面住家，所...

有東西咬我屁股！女子野營被攻擊 赫見馬桶下有熊

美國阿拉斯加州一名女子日前到野外露營，就在她晚間準備上廁所時，臀部卻被一隻躲在馬桶下面的熊攻擊，所幸就只受到一點輕傷。

泰國炸雞店賣黃金「拜神炸全雞」 網友收貨驚見恐怖燒焦雞

每到新年，不少人會準備祭品拜神祈求新一年平安，連泰國人也不例外。泰國曼谷一間韓式炸雞店「Bonchon」在新年前推出「拜神炸全雞」，震撼當地祭品界，有網友決定一試，結果收貨才發現實物與廣告圖片的金黃色炸雞完全不符。

「世界最醜男」遭母拋棄、被戴綠帽 他反轉人生當歌星娶嬌妻

烏干達一名年約52歲的男子巴古馬（Godfrey Baguma）因為罹患罕見疾病，導致頭部、五官都扭曲變形，更被封為「世界最醜男人」。雖然外型並不吃香，但巴古馬的生活可說是非常精彩，不僅出唱片成為歌手，最近更迎娶第三任妻子，完全不被外表的缺陷限制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。