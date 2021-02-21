女戴降噪耳機晨跑「聽嘸聲」 遭20公尺大樹壓倒致死

降噪耳機竟然會造成生命危險！日前新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死，家人認為若當時沒有戴著降噪耳機或許就能即時躲避，免於這場意外。

根據《 海峽時報 》報導，近日新加坡一名38歲婦女陸小麗（Loke Xiao Li）在馬西嶺公園（Marsiling Park）晨跑時，一棵約20公尺高的樹木突然倒下，當時陸小麗正戴著一對白色的降噪耳機，因此無法聽見大樹倒塌的聲音，下一秒就被壓死在公園的跑道上。目擊者說道，當時只有聽到「碰」的一聲巨響，後來才發現有人被樹壓倒，那時大約有10幾個人試圖舉起倒下的樹木，但沒有成功。

報導中則提到，當時陸小麗左耳機已損壞，而右耳機還完好無損，耳機上的矽膠保護套仍留在原位。即使意外當下警消急忙趕往現場搶救，陸小麗仍因傷勢嚴重無力回天。陸小麗的妹妹表示，陸小麗平時在「亞洲新聞台」擔任高級技術協調員，工作時間很長，因此往往很晚回家，「起初以為姊姊是出了車禍，沒想到她會在公園裡被樹木壓死」。

事發後，新加坡國家公園管理局表示，倒下的樹種為南洋杉，大約有20年的歷史，在去年（2020）四月檢查時樹木還是健康的，平時公園內的樹木都會定期剪修以保持其結構平衡，減少事故的風險，對於樹木倒塌的意外還會再做進一步的調查，並承諾首要任務就是向死者家屬提供協助。