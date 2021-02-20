泰國炸雞店賣黃金「拜神炸全雞」 網友收貨驚見恐怖燒焦雞

每到新年，不少人會準備祭品拜神祈求新一年平安，連泰國人也不例外。泰國曼谷一間韓式炸雞店「Bonchon」在新年前推出「拜神炸全雞」，震撼當地祭品界，有網友決定一試，結果收貨才發現實物與廣告圖片的金黃色炸雞完全不符。

該泰國華裔2代羅薩琳（Russarin Lertpojmanee）近日於臉書（facebook）上傳照片，表示因為最近見到當地的南韓連鎖炸雞店「Bonchon」推出「拜神炸全雞」，勇於嘗新的她於是花了688泰銖（約新台幣640元）特意訂購一隻，並在除夕當日送到位於曼谷的媽媽家。

然而收貨時，羅薩琳與媽媽卻大嚇一驚，「我期待收到的、跟我真正收到的…連我母親都在抱怨」。照中可見，整隻炸雞呈深咖啡色，與廣告圖片中的金黃色炸雞大相徑庭，雞上鋪了金箔，還有些脆炸麵條墊底。

羅薩琳解釋因兒子很喜愛吃「Bonchon」的炸雞，故訂購這款炸雞，希望一家人開心過節。即使當時已注意到宣傳海報的免責聲明寫道「此照片僅用於廣告目的」，但她還是沒想過兩者之間相差如此遠，「我兒子當天一早就來告訴我，不可以讓其他人把雞吃光，一定要留一些炸雞給他，我根本不敢想像他看到那隻雞後是否還會想吃。」

其貼文引來不少網友討論，也有訂購拜神雞的人表示看到實物也感到意外，直言實物像一隻被封印的惡魔，身上貼的金箔就是困著雞的咒語。有訂購的人更在「Bonchon」官方貼文留言，批評實物與圖片不符。

餐廳事後曾聯絡羅薩琳，解釋因為炸雞醬料是咖啡色，所以實物與廣告有不同，但羅薩琳拒絕了餐廳的提議，回覆稱已經拜過祖先，不需要餐廳再送雞。她也強調，自己其實並無生氣，以後還是會繼續吃Bonchon的炸雞。

「拜神炸雞全餐」是688元泰銖（約新台幣640元），雞上鋪有金箔，還有脆炸麵條墊底。圖／FB@Bonchon Thailand

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文章授權轉載自《香港01》