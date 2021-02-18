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「世界最醜男」遭母拋棄、被戴綠帽 他反轉人生當歌星娶嬌妻

聯合新聞網 / 綜合報導
擁有「世界最醜男人」封號的巴古馬（Godfrey Baguma）近日迎娶第三任妻子。 圖擷自UGXTRA CELEBRITY BUZZ YouTube
擁有「世界最醜男人」封號的巴古馬（Godfrey Baguma）近日迎娶第三任妻子。 圖擷自UGXTRA CELEBRITY BUZZ YouTube

烏干達一名年約52歲的男子巴古馬（Godfrey Baguma）因為罹患罕見疾病，導致頭部、五官都扭曲變形，更被封為「世界最醜男人」。雖然外型並不吃香，但巴古馬的生活可說是非常精彩，不僅出唱片成為歌手，最近更迎娶第三任妻子，完全不被外表的缺陷限制。

根據南非媒體《Briefly》報導，巴古馬在10歲時，臉部突然長出腫塊，沒想到隨著時間推進，腫塊也越長越大，最後造成他的面部變形，據了解，這屬於「纖維發育不全」（fibrous dysplasia）的症狀。特殊的外表讓巴古馬產生自卑感，也漸漸不敢出門，甚至連母親也拋棄了他，不過幸好巴古馬有個愛他的奶奶，慢慢撫養巴古馬長大。

巴古馬過去因為自卑而足不出戶。 圖擷自UGXTRA CELEBRITY BUZZ YouTube
巴古馬過去因為自卑而足不出戶。 圖擷自UGXTRA CELEBRITY BUZZ YouTube

巴古馬過去曾任鞋匠，他在2002年時因為窮困潦倒，被獎金吸引，因此參加了「世界最醜男人大賽」，沒想到就這樣奪下冠軍，從此知名度大開，漸漸成為「吸金體質」，還受邀上節目。現在的他不再像過去一樣因為自卑不敢出門，反而體會到即使與他人不一樣，也可以過著不錯的人生。

巴古馬在走紅後打鐵趁熱，一圓歌手夢，不僅出道發唱片，還拍MV，在當地具有一定知名度。不只事業順利，巴古馬近日更迎娶他第三任嬌妻，雖然前面兩段婚姻已結束，第一任妻子甚至還偷吃過，但第二任妻子曾大讚巴古馬是「善良的人」，而他的第三任妻子更在巴古馬的歌曲MV中亮相，放閃無極限。兩人目前共同養育8名孩子，相信未來生活將會多采多姿。

巴古馬找來第三任妻子出演MV，放閃無極限。 圖擷自UGXTRA CELEBRITY BUZZ YouTube
巴古馬找來第三任妻子出演MV，放閃無極限。 圖擷自UGXTRA CELEBRITY BUZZ YouTube

罕見疾病 烏干達

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