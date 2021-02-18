快訊

騰雲無人機墜毀 中科院：控制系統異常

台股上衝一萬六 金管會主委給投資人三提醒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全裸趴瀕危大象！22歲網紅被轟爆 身分曝光竟是傳奇球星愛女

聯合新聞網 / 綜合報導
22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram
22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

22歲的俄國網紅阿萊西亞·卡菲尼可夫（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島全裸騎乘在瀕臨絕種的蘇門答臘象上的畫面，引起動保團體抨擊。現在她的身分更曝光，被發現是前網球世界冠軍葉夫蓋尼·卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）的愛女。目前阿萊西亞已將爭議畫面刪除，並上傳解釋文，強調自己沒有傷害大象的意圖。

根據英國《每日郵報》報導，阿萊西亞近日分享這段全裸趴在蘇門答臘象上的影片，並寫下「to love nature is human nature（熱愛自然是人類天性）」不料卻引起批評。許多人認為她這樣對待一個活生生的動物，根本就是在「褻玩」，何況這種動物還快絕種了；也有動保人士指出，蘇門答臘象並非峇里島原生物種，牠們甚至是被刻意帶來滿足觀光業需求的。

眼見批判聲浪不斷，阿萊西亞已將影片刪除，並上傳解釋文章。針對這次的爭議，她很遺憾人們把照片視為粗俗，而不是大自然的美好以及她對其的熱愛。阿萊西亞強調，自己非常愛動物，特別是大象，也絕對尊重當地文化與規定，如果因為這樣造成負面影響很抱歉，那並非她的本意。

阿萊西亞的爸爸是知名網球選手葉夫蓋尼·卡菲尼可夫。 圖擷自Yevgeny Kafelnikov Instagram</a
阿萊西亞的爸爸是知名網球選手葉夫蓋尼·卡菲尼可夫。 圖擷自Yevgeny Kafelnikov Instagram

大象 峇里島 全裸 網紅

延伸閱讀

3星座今起運勢超旺！ 這1位財氣亨通「天天數鈔票」

民眾檢舉486先生偽造三倍券 半年後調查局終於回應了

IG網紅攝影師特效拍出春節絕美視角 網驚：來到宮崎駿場景

爸爸身份被起底　愛莉莎莎呼籲網友「不要攻擊我的爸爸媽媽」

相關新聞

全裸趴瀕危大象！22歲網紅被轟爆 身分曝光竟是傳奇球星愛女

22歲的俄國網紅阿萊西亞·卡菲尼可夫（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘在瀕臨絕種的蘇門答臘象上的畫面，引起動保團體抨擊。現在她的身分更曝光，被發現是前網球世界冠軍葉夫蓋尼·卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）的愛女。目前阿萊西亞已將爭議畫面刪除，並上傳解釋文，強調自己沒有傷害大象的意圖。

俄羅斯驚見「藍色流浪狗」 疑遭有害化學物質染色

俄羅斯網路近日流傳數隻「藍色流浪狗」在馬路閒晃的照片，引發社群媒體用戶的熱議，有些人把牠們比做卡通或電影角色，也有些人對...

終極背叛！嫩妻住院生產 29歲男友竟跟44歲母親趁機私奔

英國一位年輕媽媽近日赴醫院生產，但她帶著小嬰兒回家時，才發現媽媽跟她的男友私奔，讓她氣得半死，向太陽報記者大罵，「這是終...

菲國路邊驚見神秘彩色紙條「全是碎鈔」 網友柯南上身找真相

空地上發現滿地彩色紙條，原來全部都是錢！菲律賓日前有民眾發現大批神秘紙條，走近發現原來是大量碎紙鈔，嚇得趕緊通報警方。不過，很快有網友「柯南上身」，推測這些鈔票其實是損毀舊鈔票，應該碎掉後拿去銷毀，但不知為何就這樣遺棄路邊。後來菲律賓央行承認，這些是碎掉的不良鈔票，因卡車在運送途中爆胎才在空地卸下這批鈔票。

希臘冰雪奇緣？酷寒冰封「雅典衛城」的歷史神話冷知識

「守衛雅典的女神，被無情封印在冰雪之中...」希臘著名的雅典衛城，在當地歷史罕見的極端低溫下，成為名符其實的冰天雪地。過去一向暖冬的雅典，近幾年大量降雪的現象越來越明顯，這一波冷鋒罕見下探到攝氏零下20度，不僅首都雅典各處被冰雪覆蓋，因為寒害造成的交通中斷與停電，以及被迫暫停的疫苗接種，更叫人苦不堪言，是雅典近12年來最為嚴重的酷寒災難之一。

毛巾洗了就乾淨？她拿「神奇配方」實測 網見成效驚呆：超噁

毛巾、浴巾洗過就一定乾淨嗎？英國網友傑拉德（Jared Guyens）日前在臉書分享一段神奇的清潔方式，他與妻子把家中「乾淨的毛巾」全都放進浴缸裡，並依照方法加入清潔配方，沒想到等到隔天竟讓浴缸的水呈現混濁棕色，讓他們看了簡直嚇傻，許多網友見狀也紛紛大呼，「我現在必須要去洗毛巾了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。