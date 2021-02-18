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菲國路邊驚見神秘彩色紙條「全是碎鈔」 網友柯南上身找真相

香港01 / 李納德
菲律賓卡皮茲省（Capiz）洛克薩斯市（Roxas）有民眾在路邊發現大量紙條，仔細看才發現竟是「將被毀損的舊紙鈔」。圖擷自臉書GMA News
菲律賓卡皮茲省（Capiz）洛克薩斯市（Roxas）有民眾在路邊發現大量紙條，仔細看才發現竟是「將被毀損的舊紙鈔」。圖擷自臉書GMA News

空地上發現滿地彩色紙條，原來全部都是錢！菲律賓日前有民眾發現大批神秘紙條，走近發現原來是大量碎紙鈔，嚇得趕緊通報警方。不過，很快有網友「柯南上身」，推測這些鈔票其實是損毀舊鈔票，應該碎掉後拿去銷毀，但不知為何就這樣遺棄路邊。後來菲律賓央行承認，這些是碎掉的不良鈔票，因卡車在運送途中爆胎才在空地卸下這批鈔票。

菲律賓卡皮茲省（Capiz）洛克薩斯市（Roxas）日前有居民在一片空地上發現幾大袋彩色的「紙條」，走近發現竟然是大批碎掉的鈔票，居民馬上拍下碎鈔的照片，一條條碎鈔就像蝦皮和魷魚絲的樣子，引起當地網友關注，笑稱「想成為百萬富翁嗎？你收到錢了」，但居民不敢擅自亂拿錢，故通知相關部門，希望當局派員適當處置該批鈔票。

由於鈔票已經全碎了，有網友笑言天降橫財都用不到，「這筆錢就像你前任一樣一文不值了」、「這些是太舊或者損毀的鈔票，不是被用來犯罪或者欺騙的」，後來有不少網友指出，這些可能是不適合流通的紙鈔，包括有破損、上面有釘書訂、沾上墨水、有破洞等等，應該正準備銷毀它，「那是銷毀鈔票的流程，如果有人把它們拿出市場，那真的是個大問題」。又有人疑問為何舊鈔會遺棄路面，而且「應該燃燒而不是碎掉舊鈔票，這是由BSP（菲律賓中央銀行）執行的，這很奇怪，應該進行調查」。

然而，當局調查後回應，該批碎鈔原本應該是由1輛卡車去妥善處理，但怎料卡車在路中爆胎，維修期間有工作人員將這批鈔票卸下，但不清楚為何碎鈔會遺留在現場。承辦商Jonathan Agrasada稱，當時他們的卡車從中央銀行開到聖荷西垃圾場，只是暫時將鈔票卸下方便維修卡車，由於服務承辦商與BSP簽定了合同，會對事件承擔全部責任。

BSP正就事件進行調查，表示涉事的所有碎鈔現時已被運送到指定垃圾場，澄清涉事碎鈔屬全國清理紙鈔政策的一環，他們會將殘損和不適合的鈔票就市面上取出並切碎，強調會妥善處理不良鈔票，確保不會再循環使用。

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文章授權轉載自《香港01》

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