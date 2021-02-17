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毛巾洗了就乾淨？她拿「神奇配方」實測 網見成效驚呆：超噁

聯合新聞網 / 綜合報導
英國網友傑拉德與妻子將「乾淨毛巾」放入浴缸內，並加入神奇的清潔配方，沒想到經過一夜竟呈現混濁棕色。圖擷自臉書Jared Guynes
英國網友傑拉德與妻子將「乾淨毛巾」放入浴缸內，並加入神奇的清潔配方，沒想到經過一夜竟呈現混濁棕色。圖擷自臉書Jared Guynes

毛巾、浴巾洗過就一定乾淨嗎？英國網友傑拉德（Jared Guyens）日前在臉書分享一段神奇的清潔方式，他與妻子把家中「乾淨的毛巾」全都放進浴缸裡，並依照方法加入清潔配方，沒想到等到隔天竟讓浴缸的水呈現混濁棕色，讓他們看了簡直嚇傻，許多網友見狀也紛紛大呼「我現在必須要去洗毛巾了！」

根據《英國報》報導，傑拉德的妻子在網上學習到「清潔毛巾」的特殊方式，便將家中已經清洗過的「乾淨毛巾」全都丟進浴缸裡，並按照方法依序倒入小蘇打粉、硼砂及多功能去汙劑，接著再加入熱水讓它們浸泡一夜。

沒想到，隔天早上竟看到令人震驚的一幕，只見浴缸內的水呈現極度混濁的棕色，水面上甚至還飄著些許的泡沫，傑拉德看著眼前難以置信的畫面表示，僅管經常清洗毛巾，但浸泡過後的水竟還是呈現這種顏色，「看來乾淨毛巾其實非常髒，髒汙、細菌都還藏在毛巾的纖維裡沒洗乾淨」。

這段神奇的清潔方法曝光後，引起許多網友討論，網友們紛紛留言「我被嚇壞了」、「我現在必須要去洗毛巾！」、「不管毛巾看起來有多乾淨，趕快把它們拿去洗！」

英國

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