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影／攝影師曬照亞馬遜雨林療癒小生物 網笑：爆米花不要跑

聯合新聞網 / 綜合報導
一團雪白色的迷你絨毛球，在翠綠的葉片上輕快走跳，乍看之下讓人誤以為「爆米花長腳了」！ 圖／翻攝自YouTube影片
一團雪白色的迷你絨毛球，在翠綠的葉片上輕快走跳，乍看之下讓人誤以為「爆米花長腳了」！ 圖／翻攝自YouTube影片

一團雪白色的迷你絨毛球，在翠綠的葉片上輕快走跳，乍看之下讓人誤以為「爆米花長腳了」！這是一名攝影師闖入厄瓜多的亞馬遜熱帶雨林中，意外發現的神祕小生物。

綜合外媒報導，有攝影師在厄瓜多的亞馬遜熱帶雨林中，意外發現一隻神祕小生物。這位名為安德烈亞斯·凱（Andreas Kay）的大自然攝影師，在他的YouTube頻道上傳了一個短片，其錄影畫面看起來像是一團長了許多小腳的爆米花，在他的手指頭上走跳、跳躍。

從影片中可見這可愛的小生物裹著一團蠟狀長絲，由於被白色的絲覆蓋全身，再加上看不到牠的眼睛、嘴巴等器官，因此湊近一瞧猶如一朵軟綿綿的白雲。牠是亞馬遜雨林的一種飛蝨（flatid planthopper），又稱「扁平狀飛蝨」。根據安德烈亞斯·凱的說法，飛蝨身上的蠟狀細絲可以保護自己小巧的身軀，加上停留在葉子上時會讓人誤以為是蜘蛛或鳥糞，可免受掠食者侵害。

除了安德烈亞斯·凱，還有另一名法籍攝影師大衛·韋勒（David Weiller）也同樣在亞馬遜雨林捕捉到同樣的生物畫面，將牠們命名為「行走中的爆米花」。「爆米花」蠟絲底下的牠們，其實身體具有淺綠色的基底並搭配橘色條紋。飛蝨成年後，會長出白色或帶點淺綠色的翅膀，眼睛則會呈現紅色、綠色、白色或黃色等顏色，外表就不像幼蟲時期那麼療癒和討喜了。飛蝨的主食為植物汁液，不過牠們的進食過程相當溫柔，並不會造成植物損傷。

畫面曝光後，不少網友留言表示「爆米花不要跑」、「好想摸摸看喔」、「世界上真是無奇不有」、「雖然不太喜歡小蟲，但這種軟綿綿的樣子還是好可愛」。

一團雪白色的迷你絨毛球，在翠綠的葉片上輕快走跳，乍看之下讓人誤以為「爆米花長腳了」！ 圖／翻攝自YouTube影片
一團雪白色的迷你絨毛球，在翠綠的葉片上輕快走跳，乍看之下讓人誤以為「爆米花長腳了」！ 圖／翻攝自YouTube影片

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