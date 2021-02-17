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喜歡上70歲女同事！ 21歲女狂傳293張裸照：想被好好寵愛

聯合新聞網 / 綜合報導
日本奈良市一名21歲失業女子狂傳自己的裸照給7旬女前同事，讓對方不堪其擾。示意圖／ingimage
日本奈良市一名21歲失業女子狂傳自己的裸照給7旬女前同事，讓對方不堪其擾。示意圖／ingimage

去年9月至10月間，日本奈良市一名21歲女子不斷傳送自己的裸照給高齡70多歲的女前同事，前後將近300次，讓對方相當困擾，最終這名女子遭到警方逮捕。

根據日媒《NHK報導，住在日本奈良市的21歲失業女性栗生佳那子，在去年9月至10月間不斷傳送自己的裸照給70多歲女前同事，共計293次，某天她更直接跑到對方的工作場所騷擾，對方不堪其擾，最終只好報警處理。

事後，警方依《纏擾防治法》將栗生佳那子逮捕，她向警方表示，因為從小在缺乏母愛的環境下成長，而該名女同事就像母親般慈愛地教導她，「我還是很喜歡她，想要被她寵愛著，所以才會做出這樣的事」。

NHK 日本 裸照

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