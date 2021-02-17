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情人節甜甜圈禮盒出包 顧客怒斥：就像要扔進垃圾桶的廚餘
英國普利茅斯熟食外帶店Fast & Fresh情人節推出20英鎊（約合新台幣780元）的「情人甜甜圈餐盒」出包，顧客抨擊內容物「又油又硬、根本不能吃」，該店向顧客致歉、全額退款，並稱已解僱負責的員工。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，顧客麥凱（Toria Mackay）訂了一盒打算送男朋友，結果發現內容物不只看起來很廉價，還有「被店家敲竹槓」的感覺，直言落漆甜甜圈毀了自己的情人節。
麥凱表示餐盒看起來最多只有5英鎊的價值（約合新台幣195元），當時她只本著支持地方小企業的心情訂購餐盒，豈知下場悽慘不禁埋怨：「早知道就去連鎖店Domino's買曲奇餅就好了。」
顧客費森（Julie Feltham）痛批餐盒廣告不實：「實品很噁還滴出油，史上最糟糕的甜甜圈，還我錢來！」另一名網友也說：「連甜甜圈上的餅乾也不能吃，這些甜甜圈根本是要丟到垃圾筒的廚餘吧！我9歲的小孩都能做得比這個成品好，我可能連5英鎊都不肯付，別說這個禮盒定價還要20英鎊。」
「情人甜甜圈餐盒」包括4個手工能多益（Nutella）巧克力榛果醬甜甜圈、4個奧利奧（Oreo）餅乾碎片甜甜圈、4個Biscoff焦糖餅甜甜圈、4個牛奶巧克力甜甜圈，且僅開放預購。
Fast & Fresh發言人表示情人節當天他外出處理家務，回到店裡看到投訴後立即處理：「我解雇了當班的員工，我簡直不敢相信他們提供這樣服務，真丟臉。每位客戶都獲得全額退款。」
網友Karl09認為顧客心態可議：「16個甜甜圈定價20英鎊很合理，顧客為什麼不直接跟店家反應就好，還要大張旗鼓在臉書上抱怨，這樣能從臉書網友那獲得什麼嗎？」
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