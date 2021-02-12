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美律師用Zoom出庭誤開貓濾鏡 慌張向法官澄清：我不是貓

香港01 / 記者李納德／報導
律師龐誤開了貓貓灑鏡，要向法官澄清自己不是貓。（YouTube影片截圖）
律師龐誤開了貓貓灑鏡，要向法官澄清自己不是貓。（YouTube影片截圖）

開視像會議時記得事前檢查濾鏡設定，否則可能要向法官解釋自己不是貓！美國德州地方法院審理案件時出現爆笑一幕，1名律師用Zoom出庭時誤開濾鏡，化身1隻大眼貓咪，最重要的是他不懂怎關掉，情急下告訴法官自己準備好開庭，澄清「我不是貓」，法官也回應「我看得出」。法院後來將影片放上網分享，笑翻不少網民，律師亦非常大方，稱雖然當時不好受，但能在艱難時刻為大家帶來歡笑絕對值得。

疫情影響下不少會面要改為視像形式通進行，連審理案件都可能要用Zoom。德州普雷西迪奧縣日前舉行1場聽證會，處理1名企圖將走私及非法獲得現金帶離美國人士的案件，但代表德州的律師龐頓（Rod Ponton）未有現身，螢光幕上竟出現了1隻大眼貓咪。

德州第394地方法院法官費格遜（Roy Ferguson）估到龐頓誤開貓貓濾鏡，「點醒」龐頓應該是在影片設定中啟用了濾鏡，並想教他關掉，惟被「化身」貓貓後嚇得驚慌失措的龐頓打斷了其說話，一臉無辜地急問「你聽不聽到我說話，法官？」，費格遜稱聽到，又想講解給龐頓聽他是開了濾鏡。

龐頓急急稱知道，但不懂怎樣關掉，指助手正在努力，又說自己已經準備好開始聽證會，還強調「我就在這裏，我不是貓」。費格遜還抵死回應：「我看得出。」龐頓話語正經，但全程用可憐貓貓樣說出來，令人哭笑不得。

法官費格遜事後在Twitter分享影片，笑稱如果小孩會使用電腦，大家記得在參加Zoom會議前，在影片選項中確保所有濾鏡都已關閉，「這隻小貓剛剛參與了第394區法院的聆訊」。他解釋在艱難時期，法律界專業人士仍致力維持司法系統運作，大家都認真處理案件，稱這名律師用了濾鏡仍表現得相當優雅，大讚他非常專業。而影片是法院錄製的，發布是用於教育目的，呼籲大家不要用影片嘲笑龐頓。

龐頓事後接受《紐約時報》訪問指，事發時他正使用秘書的電腦，其實他當時感到受辱，儘管他看上去很有趣。不過，他大方指如果能在艱難時刻讓大家發笑，「我很樂意為他們付上代價」。相信影片效果非常理想，不少網民看得爆笑，「這是我們想看的東西」、「他澄清自己不是貓太好笑了」、「快點找人幫他關濾鏡」。

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文章授權轉載自《香港01》

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