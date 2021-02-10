澳男網路學「插眼」逃過4米巨鱷襲擊 真是武術防身術的絕招？

近日，澳洲一名男子居然以從網上影片學的「插眼」擊退4米巨鱷的襲擊。插眼是不少傳統武術及防身術的常見招式，到底它是否真的適合所有情況呢？

澳男網上學插眼逃過4米巨鱷襲擊

根據《每日郵報》報導，在1月30日澳洲昆士蘭發生一宗鱷魚襲擊男子的事件，但肇事男子居然以從網上影片學的「插眼」擊退猛獸，倖免於難。

當天，22歲的Isaac Adidi 跟女伴Shawntain Manantan及表弟到昆士蘭州北部的克角半島享受假期，期間他到一個天然水池游泳。當Adidi 正想回到岸上休息之際，一條4米長的鱷魚突然從後咬住他。

在岸上的女友Manatan見到Adidi 於水中不斷拍水，最初還以為他在刻意胡鬧，直到她看到了鱷魚的身影。「我只看到他在水下好像被打了一巴掌，並且不知所措。由於事發突然，我們實際上什麼也做不了，只能眼睜睜看著事情發生。」她憶述說道。

鱷魚咬住了Adidi，並嘗試把他拖到水底。「牠試圖將我拉到水下面，期間牠嘴巴鬆開了一秒，然後再咬住我的手，再次將我拉到水下面。」當鱷魚咬住Adidi左手時，恰好正正面對著Adidi。

這使他猛然想起自己曾經看過一條Youtube影片，教導人們被鱷魚襲擊時可以施展「插眼」逃脫。於是，Adidi 便以右手食指挖取鱷魚的眼睛，令鱷魚吃痛鬆口。Adidi 馬上把握機會設法游到岸邊，並擺脫了巨鱷的追擊，逃出生天。

Adidi 事後被直昇機送到凱恩斯醫院治理，除了左手被咬傷外，背部亦有嚴重的撕裂傷。Adidi遭逢巨難後表示，假如自己沒有看過相關插眼的教學影片，或者早已無法倖免。

插眼亦是不少武術的技法之一，到底它的實際威力如何呢？

插眼威力非同小可？

輕則短暫失去視覺，嚴重影響活動能力，重則永久傷殘，失去「靈魂之窗」。正因為攻擊眼睛危險性過高，所以在絕大部份的搏擊運動中，插眼都被視為極為危險的違規動作，拳手會遭到扣分、扣薪、取消比賽資格，甚至是終身停賽或刑責的懲罰。

插眼犯規在MMA尤為常見。MMA採用露指拳套，原意是方便拳手使出抓握動作去完成摔寢技，但同時亦衍生出不少「插眼」意外。在UFC 252的重量級冠軍爭奪戰中，前冠軍Daniel Cormier 便因為被對手意外「插眼」，導致其左眼馬上腫起，失去視覺能力，眼瞼只能無力地半張開，只能在左眼一片漆黑的情況下繼續作賽。

人人也能學懂插眼吧？

插眼威力固然強大，而且效果顯著。那麼是否證明我們只需學會「插眼」便可，不用其他技法呢？

筆者認為插眼跟其他武術技法一樣，絕非萬能之策。正如「斷水流大師兄」所言︰

通常說到犯規動作，就會有人認為這樣「證明了插眼、踢襠是很有效的動作」。其實不需要什麼證明，誰不知道這些動作「有效」呢？

而那種「這些拳手警覺性不夠，所以才會被插眼」的說法，也十分奇怪。在比賽時不能總是提防對方的犯規動作吧？要是要有這種警覺性，那不是說拳手們還要提防對手拿武器嗎？那些犯規動作，本來就不應該出現，不斷地提防不應出現的技術，對職業拳手來說是要求過高。

繼續推論下去就會變成搏擊運動訓練的「不足」。在此我認為某程度上是「合理」的，因為搏擊運動的訓練是為了搏擊運動而設的，總不能每一課都教插眼、踢襠等技術吧？沒有練習就不熟，很合理。但這代表搏擊運動有問題嗎？我又不這樣認為。其實一個玩搏擊運動的人，去學習插眼、踢襠等技術，並不是什麼高難度的事。

把情況說成好像自己才懂插眼、踢襠，是很奇怪的事。說真的誰不懂插眼、踢襠呀？一個拳擊手，把自己的刺拳換成伸出手指的方式打出來，也不太難吧？把前踢的目標換成下襠，也不見得需要長時間練習才能做到。在街上打架（最好是能避免），學什麼武術的人都可以插眼、踢襠，並沒有什麼專利可言吧。

「術業有專攻」，有一些武術有更多插眼、踢襠的技巧，這是好事。如果想學習更多插眼、踢襠的技巧，就應該學習這些武術（當然也不希望需要常常用到）。但就如「拳擊手批評柔道比賽不能出拳」並不合理一樣，批評搏擊比賽沒有插眼、踢襠其實沒什麼意義。

此外，插眼技法亦有其有效使用距離，影響到插眼的成功機率。例如在拳擊距離中，要準確插中互動對手的眼睛是相對困難的事，絕非一般人看看影片便能掌握的技術。假如一個人連以拳頭擊中對方頭部都有困難時，叫他只用插眼亦不會有任何效果。

另一方面，經常有防身術會教人在近身距離下挖眼，例如被抓住手或衣服的距離下，以作為逃生的手段。誠然，近身距離插眼的成功率會大增，但亦不是萬全之策。因為現實情況下，一般人的心理動作上未必準備好，一來會影響準確度，二來未必有決心去傷害別人，假如插眼落空反而會激起對方猛烈攻擊。而且你可以插眼時，對方也可以插眼，而且他的主動性或位置可能更具優勢。

所以筆者認為插眼當然是有效的防身技術，但並不宜作為主力技法，反而更應作為逃脫過程的輔助技法之一，做到效果當然最好，但沒有效果時亦可有其他技法可用。

徒手搏猛獸九死一生勿亂試

最後，還是再次提醒大家遭遇野生動物時切忌挑釁牠們。一方面當然是愛護動物人人有責，另一方面是你未必夠牠們打……

之前在網上流傳兩幅插圖，第一幅是人類幻想如何徒手打贏巨熊，接著下一幅便是這個人現實中是會死於熊口之下。

網路流傳兩幅插圖，第一幅是人類幻想如何徒手打贏巨熊。網路圖片

網路流傳兩幅插圖，第一幅是人類幻想如何徒手打贏巨熊，接著下一幅便是這個人現實中是會死於熊口之下。網路圖片

我們人類的搏擊動作是用來對應人類，並不是用來設計制服其他動物，因此如今次Adidi能夠以插眼逃出生天實屬萬幸，現實情況是九死一生，所以大家應該以保障自己安全為首要目標，否則很有可能得不償失。

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文章授權轉載自《香港01》