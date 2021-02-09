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「曾埋8萬屍體」的公園草皮下陷成超深巨坑 居民：不敢看

聯合新聞網 / 綜合報導
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報

一座公園底下竟藏有8萬具的屍體！位於英國利物浦的「格蘭特花園」（Grant Gardens）的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。而當地居民雪莉（Shirley Hand）不但目睹全程，更坦言「只要想到這裡多年前是一座公墓，埋葬高達8萬具遺體」，就使她不敢往下看。

據《利物浦回聲報》報導指出，格蘭特花園19世紀時是英國利物浦的大公墓，估計埋葬達8萬具遺體，直到兩次世界大戰期間才被改建成公園，並於1914年開放。雖然目前墓地裡的墓碑及相關紀念性建築物都已被拆除，但地底下的墓穴以填充方式處理，結構至今完好無損。

對此，該市議會發言人表示，該墓穴可能先前並沒有被正確填滿，再加上最近天氣太過潮濕，才會發生塌陷的問題，並解釋目前相關單位已經到場勘查，已計畫將塌陷的坑洞先填補起來，並且重新建造一座土堆，以防之後再度塌陷。

英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報

英國 墓碑 屍體

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