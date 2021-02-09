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定型噴霧用完！女拿工業用膠水替代 整頭黏死洗不掉只好就醫
許多人為了固定頭髮造型，會使用髮膠、髮蠟或定型噴霧，但並非所有產品都適合用在頭髮上。美國一名女子因為用完定型噴霧，於是改用「工業用膠水」替代，結果導致頭髮意外黏死，儘管洗15次頭依然沒有效果，最後只能到醫院接受專業治療。
根據外媒報導，女子泰西卡（Tessica Brown）在抖音分享慘痛經歷，平常使用的定型噴霧剛好用完，為了固定造型她拿出工業用的「金剛膠水」（Gorilla Glue），沒想到悲劇就此發生，由於膠水黏性太強，導致頭髮緊緊黏在頭皮上，無論怎麼梳都梳不開。
@im_d_ollady
It don't move I hate it here♬ original sound - Tessica Brown
現年40歲的泰西卡因在TikTok上發布了自己的災難故事一舉成名，她分享了嘗試擺脫「金剛膠水」的挑戰，從而獲得了超過415,000名的追隨者。
泰西卡表示，在大約一個月的修復頭髮期間使用了油、洗髮乳和酒精去除，前後總共洗了15次，結果頭髮依然「不動如山」，最終只能到醫院尋求專業協助，同時生產該工業膠水的Gorilla Glue公司也在推特為這次事件道歉，並提供解決辦法，希望幫助女子度過難關。
@im_d_ollady
Stiff where????? Ma hair 🤬🤬♬ original sound - Tessica Brown
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