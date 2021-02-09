快訊

《男兒王》：隱身暗處，帶來狂歡的「變裝皇后們」

立百病毒人傳人！ 陳時中曝「4恐慌因子」：無藥可醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

定型噴霧用完！女拿工業用膠水替代 整頭黏死洗不掉只好就醫

聯合新聞網 / 綜合報導
女子拿工業用膠水替代定型噴霧抹頭髮。示意圖／ingimage
女子拿工業用膠水替代定型噴霧抹頭髮。示意圖／ingimage

許多人為了固定頭髮造型，會使用髮膠、髮蠟或定型噴霧，但並非所有產品都適合用在頭髮上。美國一名女子因為用完定型噴霧，於是改用「工業用膠水」替代，結果導致頭髮意外黏死，儘管洗15次頭依然沒有效果，最後只能到醫院接受專業治療。

根據外媒報導，女子泰西卡（Tessica Brown）在抖音分享慘痛經歷，平常使用的定型噴霧剛好用完，為了固定造型她拿出工業用的「金剛膠水」（Gorilla Glue），沒想到悲劇就此發生，由於膠水黏性太強，導致頭髮緊緊黏在頭皮上，無論怎麼梳都梳不開。

@im_d_ollady

It don't move I hate it here

♬ original sound - Tessica Brown

現年40歲的泰西卡因在TikTok上發布了自己的災難故事一舉成名，她分享了嘗試擺脫「金剛膠水」的挑戰，從而獲得了超過415,000名的追隨者。

泰西卡表示，在大約一個月的修復頭髮期間使用了油、洗髮乳和酒精去除，前後總共洗了15次，結果頭髮依然「不動如山」，最終只能到醫院尋求專業協助，同時生產該工業膠水的Gorilla Glue公司也在推特為這次事件道歉，並提供解決辦法，希望幫助女子度過難關。

泰西卡最終只能到醫院尋求專業協助。圖擷自instagram
泰西卡最終只能到醫院尋求專業協助。圖擷自instagram

@im_d_ollady

Stiff where????? Ma hair 🤬🤬

♬ original sound - Tessica Brown

洗髮

延伸閱讀

花50萬頂下450萬金店面 「虧損惡夢」害夫妻大打出手鬧離婚

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

包「400萬」紅包給岳父母！ 網見了吐槽：吃頓飯就花完了

挑選秘訣學起來！「這3種」豬肉千萬別買：攤販沒說的秘密

相關新聞

定型噴霧用完！女拿工業用膠水替代 整頭黏死洗不掉只好就醫

許多人為了固定頭髮造型，會使用髮膠、髮蠟或定型噴霧，但並非所有產品都適合用在頭髮上。國外一名女子因為用完定型噴霧，於是改用「工業用膠水」替代，結果導致頭髮意外黏死，儘管洗15次頭依然沒有效果，最後只能到醫院接受專業治療。

新手爸媽射禮炮揭寶寶性別 「炮管爆炸」好友被射身亡

美國密西根州一對夫妻為即將出生的寶寶舉辦「準媽媽派對」（Baby shower），沒想到揭曉寶寶性別時，發射的慶祝禮炮竟...

想當萬磁王？英國男孩「暴吞54顆磁力球」險喪命

英國一名男孩為了「身體力行」，竟將數十顆磁力球吞下，所幸隨即送醫進行長達六小時的手術將球取出，這才撿回一條命。

奇！倫敦「最窄樓房」僅1.67公尺寬 開價3688萬求售中

被擠壓？英國倫敦牧者叢（Shepherd's Bush）西部一棟藍色建築宛如一塊「三明治」被夾在兩棟樓房之間，最窄處僅5英尺6英寸（約1.67公尺），不過因座落於精華地區而開出110萬歐元（約台幣3688萬元）高價求售。

報導中途有人溺水！澳男主播跳水救援竟發現「浮屍」

澳洲一名氣象主播在播報新聞後，一具屍體出現在海面上被衝浪客發現，該主播以為有人溺水，於是奮不顧身地跳進大浪中，將死者遺體...

首次發現以泥土包裹3400年前木乃伊 專家：是窮人的產物

在當今社會，任何奢侈消費品，總會有一些入門版，以較低廉價格檔次供人享用，給窮人一嘗富人滋味。最近，有研究員發現一具形成於公元前1200年前的木乃伊，罕見以廉價的泥殼包裹屍體，這具異常的木乃伊正引導考古學家，重新思考非皇家埃及人如何保存他們的死者。有專家估計，這次以泥殼包裹的木乃伊可能是窮人的產物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。