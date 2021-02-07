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首次發現以泥土包裹3400年前木乃伊 專家：是窮人的產物

香港01 / 賴家俊
有研究員發現一具形成於公元前1200年前的木乃伊，罕見以廉價的泥殼包裹屍體。圖／Chau Chak Wing Museum＆Macquarie Medical Imaging
有研究員發現一具形成於公元前1200年前的木乃伊，罕見以廉價的泥殼包裹屍體。圖／Chau Chak Wing Museum＆Macquarie Medical Imaging

在當今社會，任何奢侈消費品，總會有一些入門版，以較低廉價格檔次供人享用，給窮人一嘗富人滋味。最近，有研究員發現一具形成於公元前1200年前的木乃伊，罕見以廉價的泥殼包裹屍體，這具異常的木乃伊正引導考古學家，重新思考非皇家埃及人如何保存他們的死者。有專家估計，這次以泥殼包裹的木乃伊可能是窮人的產物。

木乃伊是在人工防腐情況下或自然條件下可以長久保存的屍體。製作木乃伊需要先將屍體挖去內臟，在腹腔填以乳香、桂皮等香料，縫合後以乾燥泡鹼覆蓋屍體，經35天取出，再裹上麻布，填以香料，塗上樹脂，當中用料涉及高昂價格成本，所以只有貴族才會採用。研究人員指出，這次發現從包裹泥土的木乃伊形成於西元前1200年前，當時屬新王國晚期到第二十一王朝（大約西元前1294年至西元前945年），在這近350年的時間裡，他們常用樹脂等材料製成木乃伊。研究人員估計泥土有可能是在木乃伊受損後用來固定木乃伊的，但包裹泥土也可能是為了模仿社會精英所使用的做法。

來自澳州雪梨周澤榮博物館（Chau Chak Wing Museum）和麥覺理大學（Macquarie University）的研究人員，2月3日在科學雜誌《 PLOS ONE 》上發表這次報告。他們對一具於1999年首次被研究的木乃伊再進行深入掃描，發現這具有3400年歷史的木乃伊腿上結有約2.5厘米（約0.25公分）厚的泥土，其臉上的泥土則薄達1.5毫米。頭部周圍的泥片的化學分析表明，泥層被白色（可能是石灰石基）顏料覆蓋，上面覆蓋有紅色礦物漆。研究人員認為古埃及人可能已經使用包裹泥土這種保存技術，這種技術在埃及考古學中從未見過，估計這技術用於修復受損害的木乃伊屍體並模仿皇家墓葬習俗。

400年歷史的木乃伊腿上結有約2.5厘米（約0.25公分）厚的泥土，其臉上的泥土則薄達1.5毫米。圖／Chau Chak Wing Museum＆Macquarie Medical Imaging
400年歷史的木乃伊腿上結有約2.5厘米（約0.25公分）厚的泥土，其臉上的泥土則薄達1.5毫米。圖／Chau Chak Wing Museum＆Macquarie Medical Imaging

木乃伊曾有被盜掘跡象

這具被泥塑木乃伊有被盜掘的歷史，據悉這具木乃伊及其有蓋棺是在19世紀被一位西方收藏家所收藏，這位收藏家把它帶到澳洲，並在1860年將它們捐贈給了澳大利亞的雪梨大學，至今仍存放在該大學的博物館。但是，研究人員發現棺材上的裝飾圖像要比棺內屍體晚200年才出現，這意味著這副棺材比裏面的這具木乃伊要年輕200歲左右。出售這些文物的人似乎欺騙了這位收藏家，因為這副棺材比埋在棺材裡的屍體還年輕，出售商販為了把一具「更完整」的木乃伊售出，因而把另一具木乃伊置於本來不屬於它的棺材內。

泥塑木乃伊包著的是女性遺骸，當中左膝和小腿在有骨折損壞，研究人員指出可能是盜墓者造成，亦因而促使在安葬後的數百年內，有人修復了這具木乃伊，有可能在這次修復中重新包裝、用紡織品包裝和填充，並用上泥塑。

研究人員認為，泥殼可能也是這個時代昂貴木乃伊的窮人版。雪梨麥格理大學的考古學家卡林（Karin Sowada）表示，泥土是一種更實惠廉價的材料，埃及社會的地位在很大程度上是靠與國王的距離來衡量的。因此，模仿皇室的葬禮活動可能是社會地位的體現。

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文章授權轉載自《香港01》

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