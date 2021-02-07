超神！睡夢中誤將airpods吞下肚卡食道 取出後竟還能正常運作

聽音樂戴蘋果airpods，結果起床後竟掉進食道內！日前美國一名男子邊戴著airpods聽音樂邊睡覺，但一覺醒來後，卻發現airpods少了一支，不管怎麼找都找不到，這時他剛好也覺得喉嚨不舒服，兒子就懷疑可能是不小心吃下肚，沒想到男子到醫院檢查照X光後，醫生果然告訴他「食道中卡了一支airpods！」

根據《 Telegram 》報導，美國麻州（Massachusetts）伍斯特市（Worcester）一名男子布拉德福德·高迪耶（Bradford Gauthier）在上周一（1日）的夜晚鏟完雪回家後，一邊戴著耳機一邊躺在床上，過程中他不小心睡著了，起床後卻發現一支airpods憑空消失。不久後，布拉德福德喝了一杯水，感覺喉嚨出現莫名的痛感，就像有什麼東西卡在裡面。

當時兒子還開玩笑說道「該不會是把耳機吞下肚了吧」，剛開始布拉德福德還不以為意，直到喉嚨的異物感越來越加重，出現胸悶等不適感，他才和妻子一同到住家附近的醫院做檢查。

檢查報告出爐後，醫生告訴布拉德福德「你的食道內有一支airpods卡住了」，這時他才想起可能是在睡夢中不小心將airpods吞下。布拉德福德提到，就在airpods不見時，他還試圖用蘋果手機的「查找airpods功能」來尋找遺失的耳機，「好在當時耳機沒電了，如果耳機還有電，那音樂可能就會從喉嚨裡發出來」。

所幸最後在醫生的協助下，成功的將airpods從食道中取出，不過真正讓人意外的是，airpods居然還能正常運作，只有麥克風的部分有受損。