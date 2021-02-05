印度官員誤將「洗手液」當水喝 同事、工作人員全嚇壞

受疫情影響，洗手液跟水一樣漸漸成為生活必需品。而印度有名官員日前出席會議時，竟誤將放在桌子上的洗手液當成瓶裝水飲用，嚇得現場工作人員立刻上前制止，該名官員並隨即衝出會議大廳漱口，幸好身體沒有大礙，但場面則彌漫一陣尷尬。

根據外媒報導，印度孟買市政官員Ramesh Pawar於3日出席預算案會議，匯報前打算喝一口水作準備，就隨手扭開桌子上的瓶子喝下去，不料感到不太對勁，並立即吐出來，結果發現手中這瓶透明液體竟是洗手液。現場工作人員亦留意到Pawar的情況，即上前制止，又瞬速遞上另一瓶水供對方漱口，旁邊的女官員見狀亦嚇呆。Pawar其後衝出大廳漱口，整理後才回去繼續審議預算案。

他表示，當時其實想在報告前喝點水潤喉，但弄出這個大烏龍，幸好未有喝很多，身體並無大礙。市政府表示，因瓶裝水和洗手液外觀相似，現已將會議廳內的洗手液取走。

網友對此也紛紛留言驚呼「很可怕啊！」，又指2樣東西的確太相似，相信不少人都中過招，另有人關心稱「官員是太累了嗎？怎樣都不能沒看標籤就喝下」。

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文章授權轉載自《香港01》