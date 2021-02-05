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好萊塢變「HOLLYBOOB」！ 美國5男1女惡搞標誌遭捕
美國有5男1女因涉嫌惡搞著名地標被捕，他們把好萊塢山的好萊塢標誌「HOLLYWOOD」加工，變成「HOLLYBOOB」（Boob 是女性胸部的意思）。美國媒體報導，涉事者是想藉此向Facebook和Instagram抗議，不滿社交網站以裸露為由封鎖其帳戶。
自拍過程放上網炫耀
事發在當地2月2日中午，5男1女爬上好萊塢山，用巨型帆布把「HOLLYWOOD」字惡搞，加工改成「HOLLYBOOB」。他們把惡搞的過程自拍並上傳網路炫耀。整個過程約一小時，就在眾人完成下山後，在山下等待的警員拘捕他們。
警方後來以非法入侵罪起訴他們，並預定6月開庭。不過由於標誌沒有遭真正破壞，只用很短時間便還原，所以他們在拘留所監禁6小時後獲准離開。
「抗議和貪玩」
美國有媒體指他們的目的是要喚起乳癌的注意，但《紐約時報》找到發起人之一，羅絲（Julia Rose）表示目的是為了抗議和貪玩。
羅絲是一位經營裸露雜誌《SHAGMAG》的主編，但因為Facebook和Instagram禁止相關圖片的關係，封禁了她個人及公司雜誌的帳戶，她對此深感不滿。她在從一些類似惡搞巨型標誌的活動獲得靈感，決定親自一試，她稱「我很高興在沒有人受傷的情況下完成，所有人都覺得這很有趣，這是一個無害的惡作劇。」
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文章授權轉載自《香港01》
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