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外送員「超狂代步工具」曝光！ 網讚嘆：海陸訂單通吃
外送服務在全球掀起熱潮，成為新興職業，而Foodpanda也在2012年進駐泰國市場。泰國社群媒體近日流傳一張外送員「划船」送餐的畫面，有網友拍下這神奇畫面PO上網，讓這名Foodpanda外送員瞬間爆紅。
根據《The China Post》報導，位於泰國曼谷東邊，距北柳府車程1小時的邦帕空河（Bang Pakong River）日前被拍到一名Foodpanda外送員在「水上送貨」的照片，許多網友看了忍不住讚嘆，而這張照片也被網友們瘋傳。
泰國網友Pradit Saengdee在臉書貼出照片寫到，「北柳府Foodpanda外送員的專屬道具，騎機車已經過時了，大家划船吧！」，Pradit忍不住讚嘆，「他為外送服務開創先鋒了！」
貼文曝光後引起網友熱議，網友們紛紛留言指出，「他的划船技術一定很好！」、「他應該要穿救生衣的」、「看來我必須要學會開船了」、「海陸訂單都能接！」
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