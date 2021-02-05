馬桶海嘯式嘔白泡3小時 英男住所慘變泡泡池

半夜起身上廁所，除了害怕見到蛇蟲鼠蟻，更怕有突發意外。英國曼徹斯特1名男子日前起床小便，驚覺廁所馬桶竟不停湧出白泡，甚至流出走廊，畫面嚇人。他拍下影片發布至社交網站，又稱當自己通知房東後，不僅要先自行清理，更被溫馨提醒下周一交房租。

居於英國曼徹斯特的奧利華（Stephen Oliver）周日（1月31日）凌晨約2時起床去廁所，不料走到門口，眼前便出現「巨型泡泡池」，馬桶「嘔」出一浪又一浪的不明白泡，恍如噴泉爆發般，泡沫瞬間淹沒廁所，並湧出走廊位置，情況持續約3個小時。

片中聽到奧利華嚇得高呼：「天啊！發現了什麼事？我該做什麼？」，同時以手機拍下驚人一刻。他事後上傳影片至社交平台Instagram，有鄰居看後留言，表示自己家中亦出現類似情況，只是未如奧利華家般嚴重。

奧利華後來致電房東，但對方也表明無能為力，他只好先自行處理「馬桶爆泡」問題，趕忙通知維修人員。他推測事件起因或與旁邊的酒店工程有關，房東更溫馨提醒他下周一交房租。

影片引來網友關注，奧利華受訪時更指「有過去15年都沒有聯絡的朋友，因這件事找我」，坦言尚算找到今次意外的有趣一面，「只要能娛樂大家，我ok」。

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文章授權轉載自《香港01》