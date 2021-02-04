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花28萬買窮婦遺物被笑！他整理後反賺千萬：做過最好的投資

聯合新聞網 / 綜合報導
拉克夫人的屋內相當雜亂，亞歷克斯一進門就被這眼前的景象嚇傻。 圖／boredpanda
拉克夫人的屋內相當雜亂，亞歷克斯一進門就被這眼前的景象嚇傻。 圖／boredpanda

大掃除時除了能翻起很多回憶之外，也有可能挖到意外之寶！加拿大有一名骨董收藏家，用1萬元美金(約台幣28萬)的價格買下了一名已故鋼琴老師的遺物，沒想到進門後才發現對方有囤積癖，屋內亂的跟垃圾堆一樣，但經過整裡挖到許多有價值的物品，反而賺了40萬美元(約台幣1128萬)，直呼「這是至今我做過最好的投資」。

外媒報導，亞歷克斯·阿奇博爾德(Alex Archbold)是一名骨董收藏家，從9歲開起就開始買賣骨董，大約5年前，他與妻子在加拿大艾德蒙頓(Edmonton)開設了一家名為好奇心公司(Curiosity Inc)的骨董店，提供各式各樣的產品，只要有機會，就會到處尋找這些獨特、與眾不同的產品，同時他們也經營了一個Youtube頻道

去年12月，亞歷克斯用1萬美金(約台幣28萬)買下了一名已故鋼琴老師拉克(Bette-Joan Rac)的所有物品，他形容屋主拉克夫人就像一朵鮮艷的花朵，總是穿著五顏六色的衣服，時常帶著燦爛的笑容，他們兩個是多年前在處理拉克夫人1964年的凱迪拉克賣車事宜認識的，因為拉克夫人表示屋內很亂，於是在院子簽署文件，之後在咖啡廳遇到都會聊天打招呼。

亞歷克斯本來想說能找到等同於1萬美金的價值物品，但聽到別人說拉克夫人的收入不高，沒有多少錢，於是他不抱太大期望，購買的原因也是認為能替Youtube頻道帶來一些流量，結果走進屋內後，眼前的景象讓他嚇傻，除了一台鋼琴外，雜物已經堆滿了整個角落。

亞歷克斯在雜物堆裡發現了金條、銀幣、現金、精品衣物等等，價值40萬美金。 圖／boredpanda
亞歷克斯在雜物堆裡發現了金條、銀幣、現金、精品衣物等等，價值40萬美金。 圖／boredpanda

亞歷克斯花了時間整理一番，沒想到意外的發現了雜物裡有著純銀幣、裝滿現金的錢包、一個重達2公斤的銀條以及裝滿鑽石戒指的袋子，他驚訝的說「我不知道這名品味獨特的鋼琴老師實際上是百萬富翁！」。

亞歷克斯把這些有價值的物品拿去拍賣，不能賣的家具和衣服則捐給慈善機構，經過三次拍賣後，總共收益為40萬美元(約台幣1128萬)，他也開心說著「我們投資了1萬美元，最後賣出40萬美元，這是我至今做過最好的投資了」。

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