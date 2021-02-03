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被迫放無薪假！公寓清潔婦陷困頓 住戶送上「70坪豪宅」大禮

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一棟頂級公寓的清潔女工羅莎（Rosa）受疫情影響被迫放無薪假，住戶得知羅莎生活陷入困頓，便送上「70坪豪宅」大禮。圖片來源／ingimage
美國一棟頂級公寓的清潔女工羅莎（Rosa）受疫情影響被迫放無薪假，住戶得知羅莎生活陷入困頓，便送上「70坪豪宅」大禮。圖片來源／ingimage

美國一棟頂級公寓的清潔女工羅莎（Rosa）服務長達20年，但受到疫情影響，她被迫放無薪假；然而，儘管收不到薪水，她仍堅持到公寓打掃，努力維持環境整潔，許多住戶都非常喜愛她，聽聞羅莎的生活陷入困頓，便計畫送上「入住頂樓豪宅2年」的大禮，收到這份大禮的羅莎當場流下感動的淚水。

近日美國論壇Reddit流傳一則暖心故事，羅莎受疫情影響被迫放無薪假，生活困頓的她只能暫時投靠自己的姐姐，儘管失去重要的經濟收入，她仍努力完成工作，為這棟大廈的住戶維持美好的生活環境。

羅莎已在這棟頂級大廈工作長達20年，與住戶培養良好關係，而住戶得知羅莎的悲慘處境後，決定回報羅莎長達20年來的付出，他們聯合送上「入住頂樓豪宅2年」的大禮，希望羅莎能度過難關。

住戶在送上大禮前，還不忘製造驚喜，住戶串通房仲帶領羅莎來到頂樓豪宅，向她仔細介紹屋況及重點擺設，讓羅莎誤以為這是她接下來要打掃的區域，而羅莎看過這間頂樓豪宅後也連連讚嘆，「希望這家人喜歡做飯，因為廚房真的很棒」。

直到房仲向羅莎說實話，表示大樓住戶都很喜歡她，也為了感謝她20年來的付出，「大家知道今年對妳和妳的家人都非常難受，所以這裡有一份合約是住戶送妳的大禮，妳只要簽上名字，拿走這串鑰匙，這層公寓未來2年就是妳的了」。

羅莎看著眼前這層佔地約2500平方英尺（約70坪）的公寓，她簡直不敢相信，當場感動得流下眼淚。許多網友看到這段故事後，也紛紛留言讚嘆，「謝謝你們幫助羅莎，她能安穩過日子了」、「這才是善良的人應得的」、「我看著羅莎的眼淚也忍不住哭出來了，好感動！」

Loyal cleaning woman who hit hard times during the Pandemic was given an apartment thanks to all the people who lived where she worked. She's given a 2 year lease. from r/nextfuckinglevel

Reddit 無薪假

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