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她跟小三前男友結婚高喊「復仇勝利」 網酸：走不長久

聯合新聞網 / 綜合報導
女子跟腥夫外遇對象的前男友結婚。圖／取自dailymail
女子跟腥夫外遇對象的前男友結婚。圖／取自dailymail

蘇格蘭女子普維絲（Jade Purvis）日前在社群平台披露自己對劈腿前未婚夫做的報復行為，不少粉絲讚普維絲「大獲全勝」，但也有粉絲指出普維絲跟前未婚夫分手7年至今還想著他，是否「難捨舊情？」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，普維絲跟前未婚夫交往的3年間，對方背著她同時跟另一個女人約會，普維絲提到未婚夫劈腿對象的男友原本打算跟她聯手展開「復仇計畫」，結果兩個受情傷的人竟看對眼，最後還修成正果結婚

網友SGN提到：「如果你把婚姻視為復仇，婚姻應該無法走得太順吧！」網友Amyy85認為普維絲很可悲：「她會覺得自己贏了，表示這些年她仍心有懸念。」網友則很同情普維絲現任丈夫：「感覺他只是為了復仇而存在的對象。你們的前任早就把你們遠遠拋在腦後了。」

但是網友Chrissy Mulqueen表示：「事出必有因，兩人天生一對。祝福你們！」網友Elle也說：「這是我聽過最棒的愛情故事。」網友Nikki Ayres大讚：「你們幹得好！很開心你們能幸福走下去。」

@jadepurvis53

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♬ hopeshecheats. - Marleigh Sturgess

結婚 婚姻 分手 愛情

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