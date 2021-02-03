呼吸困難掛急診夾出18公分大魚 他崩潰：牠自己滑進去的

吃魚被魚刺卡喉嚨去求醫取出在生活中不算少見，但是從口腔裡夾出一條活跳跳的生物，其噁心與難受度令人難以想像。日前有一名男子因為支氣管被東西卡住覺得疼痛難耐、呼吸困難，前往醫院就診，竟被醫生夾出一條18公分長的活魚，驚悚程度連醫生看了都嘖嘖稱奇，直呼是行醫生涯中首見的奇聞軼事。

根據外媒LADbible報導，哥倫比亞一名24歲的男子日前幫家人出海捕魚，想替家人的餐桌加菜。船行駛到海中央，他往海裡放下第一條釣魚長線，沒幾分鐘就很順利釣到第一條魚。本想趁著下放第二條長線，等待獵物上鉤的時候再專心處理活魚冷凍事宜，殊不知線才剛拋進海中馬上就有動靜，又有多一條活魚上鉤。

基於不想放棄兩條剛到手的獵物，也怕一次只抓住一條活魚，另一條會從船上跳回海裡，所以只好暫時含一條在口中。沒想到魚拚命掙扎想要脫逃，竟然往男子的嘴裡鑽，才會卡在食道。男子覺得呼吸困難，無法開口說話求救，只好掛急診找醫生幫忙。

從影片中清晰可見，醫生從男子嘴裡夾出的活魚包裹著唾液和血水，雖然魚已死亡，但是魚身保留完整，目測有7英吋長（約莫18公分），魚被拉出時還可聽到周圍醫護人員發出驚呼聲。當地位於馬格達萊納省皮維哈伊城鎮的醫師表示，這是行醫史上首見特殊案例，雖然男子的喉嚨和食道沒受到嚴重傷害，不過仍需留院接受後續觀察。