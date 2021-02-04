女躺病床裝罹癌騙172萬 遭踢爆還曾辦晚會私吞38萬

吃魚被魚刺卡喉嚨去求醫取出在生活中不算少見，但是從口腔裡夾出一條活跳跳的生物，其噁心與難受度令人難以想像。日前有一名男子因為支氣管被東西卡住覺得疼痛難耐、呼吸困難，前往醫院就診，竟被醫生夾出一條18公分長的活魚，驚悚程度連醫生看了都嘖嘖稱奇，直呼是行醫生涯中首見的奇聞軼事。

2021-02-03 16:03