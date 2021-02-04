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女躺病床裝罹癌騙172萬 遭踢爆還曾辦晚會私吞38萬

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女性在集資頁面放躺在病床的照片，說自己罹患卵巢癌急需「救命金」，但實際上這是她接受膽囊切除手術時的照片。圖／取自bbc
英國女性在集資頁面放躺在病床的照片，說自己罹患卵巢癌急需「救命金」，但實際上這是她接受膽囊切除手術時的照片。圖／取自bbc

英國42歲女性埃爾卡巴斯（Nicole Elkabbas）3年前假裝罹癌在群眾集資網頁募得45,000英鎊（約合新台幣172萬元），本周法院開庭審理並將判決此案。

英國廣播公司BBC報導，埃爾卡巴斯除了裝病騙錢，4年前曾以「老人木工計畫」的名義舉辦慈善晚會募得的10,000英鎊（約合新台幣38萬元）也中飽私囊。

負責「老人木工計畫」的組織表示埃爾卡巴斯曾聯繫他們，但「很失望最後沒收到募款」並補充他們提供警方相關資訊。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）指出，埃爾卡巴斯3年前在集資頁面放上自己躺在病床的照片，說自己罹患卵巢癌急需「救命金」，但實際上那是她接受膽囊切除手術的照片。

埃爾卡巴斯4年前花了近60,000英鎊（約合新台幣230萬元）賭博，3年前又花了8,000英鎊（約合新台幣30萬元）。

埃爾卡巴斯坦承當時自己賭博成癮，但強調4年前舉辦的慈善晚會門票銷售不佳沒有獲利：「收入都只給了工作人員，我的家人損失慘重。」

英國 募款 賭博 罹癌

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