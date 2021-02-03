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歧視大胸部？ 女模怒斥空服員要她遮蓋「露肚裝 」

聯合新聞網 / 綜合報導
空服員要求女模特兒穿上衣服遮蓋她的露肚裝。圖／取自dailymail
空服員要求女模特兒穿上衣服遮蓋她的露肚裝。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲女模特兒埃莉諾（Isabelle Eleanore）周一搭乘捷星航空（Jetstar）時，空服員要求她穿上衣服遮蓋她的露肚裝，讓埃莉諾怒斥空服員歧視大胸部乘客：「如果我胸部小，保證不會受到這種待遇。」

埃莉諾說空服員當時看到她穿露肚裝，就跑來指正她：「不能穿比基尼坐飛機。」當埃莉諾解釋這不是比基尼是上衣，且自己沒有其他衣服能遮蓋時，空服員還去拿了制服背心要她穿上。埃莉諾氣結表示：「現在是1921年還是2021年？」

埃莉諾直指空服員公開羞辱她衣著暴露，「是過時且充滿歧視的行為。」認為現在這個時代可以穿自己想穿的衣服。

捷星航空稍後向埃莉諾致歉，提到已跟空服員釐清衣裝的規定：「我們確實有一些基本著裝要求（比方鞋子），但沒有關於露肚裝的相關規定。」

網友Abcrny89認為埃莉諾行為可議：「為什麼坐飛機要穿那樣？」網友Lula14批評埃莉諾感覺就是「穿著廉價胸罩求關注。」網友FormerProudScot也說：「社會常規仍有其標準，跟性別體型無關，是對別人的尊重。她是自取其辱，航空公司唯一的錯誤就是向她道歉。」

但是網友Mr Carkeek提到埃莉諾穿這樣上機沒問題，直言批評她的人「顯然不愛自己的身體或是忌妒她的好身材。」還說「下一次搭飛機希望可以坐她旁邊。」

女模當天登機的裝扮。圖／取自dailymail
女模當天登機的裝扮。圖／取自dailymail

空服員 比基尼 模特兒

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