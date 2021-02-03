少年車禍昏迷一年還2度染疫…醒來對疫情全不知 網：睡到疫情結束比較幸福

英國19歲少年弗拉維爾（Joseph Flavill）去年3月被車撞陷入昏迷11個月，近期竟奇蹟甦醒、四肢也逐漸能行動，但對全球疫情全然未知。期間他曾感染2次冠狀病毒，一次是昏迷時，一次是醒來後，幸好都痊癒了。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，弗拉維爾的家人很開心奇蹟降臨在他身上，但也思考著該如何跟他解釋新冠肺炎疫情、社交安全距離跟封城等事情。

報導指出弗拉維爾甦醒後於轉院時第2次染上新冠肺炎，但因防疫規定全家人都無法到院探視他，只能透過通訊軟體跟他說話。弗拉維爾的阿姨說家人不確定他對整個疫情、封城狀況了解程度到哪：「畢竟大流行期間他幾乎都在睡。」

目前家人們為弗拉維爾建立了一個募款頁面，希望幫助支付他接下來可能需要的任何醫療費用。

網友Kimberley Atkinson祝福弗拉維爾回到這個世界，但表示：「如果是我，寧可在睡夢中度過疫情。」網友BaldBob則諷刺弗拉維爾2次染疫，「醫院真的很會維護環境衛生及乾淨。」