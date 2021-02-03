聽新聞
test
0:00 / 0:00
少年車禍昏迷一年還2度染疫…醒來對疫情全不知 網：睡到疫情結束比較幸福
英國19歲少年弗拉維爾（Joseph Flavill）去年3月被車撞陷入昏迷11個月，近期竟奇蹟甦醒、四肢也逐漸能行動，但對全球疫情全然未知。期間他曾感染2次冠狀病毒，一次是昏迷時，一次是醒來後，幸好都痊癒了。
英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，弗拉維爾的家人很開心奇蹟降臨在他身上，但也思考著該如何跟他解釋新冠肺炎疫情、社交安全距離跟封城等事情。
報導指出弗拉維爾甦醒後於轉院時第2次染上新冠肺炎，但因防疫規定全家人都無法到院探視他，只能透過通訊軟體跟他說話。弗拉維爾的阿姨說家人不確定他對整個疫情、封城狀況了解程度到哪：「畢竟大流行期間他幾乎都在睡。」
目前家人們為弗拉維爾建立了一個募款頁面，希望幫助支付他接下來可能需要的任何醫療費用。
網友Kimberley Atkinson祝福弗拉維爾回到這個世界，但表示：「如果是我，寧可在睡夢中度過疫情。」網友BaldBob則諷刺弗拉維爾2次染疫，「醫院真的很會維護環境衛生及乾淨。」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言