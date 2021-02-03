影／78歲超神力阿嬤！舉起187公斤槓鈴 曾打破19項世界紀錄

健身交流平台powerliftinglegends日前公布一段美國78歲阿嬤蘭登（Nora Langdon）蹲舉的影片。畫面中蘭登舉起159kg、相當於她體重2倍的槓鈴，且這還不是蘭登最佳紀錄，她曾在2年前76歲時舉起187公斤槓鈴，相當於她體重的2.2倍。

愛爾蘭女性生活平台her報導，蘭登14年前64歲時開始踏上重訓之路並出賽。至今她已經參加了22次舉重比賽。並獲得20個獎項，打破19項世界紀錄，橫跨2個舉重量級（weight class）。

報導指出，蘭登各項舉重最佳紀錄包括：蹲舉187.5kg、臥推舉92.5kg、硬舉167.5kg。受到疫情影響，蘭登過去一年參加賽事的頻次大幅減少，但她仍在最近一次美國舉重聯合會（APF）的比賽中，獲得握推舉72.5kg的佳績。

網友sergiofuentestrainer認為蘭登的表現非常激勵人心，大讚她的神力，「連年輕的我們都自嘆不如。」網友georgiaferg也說蘭登毅力驚人，舉重的畫面「非常衝擊視覺。」