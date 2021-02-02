聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／婚禮上她要求抱前男友「最後一次」 新郎變臉影片瘋傳
馬來西亞網友@mayangkumay日前在社群平台分享她婚禮送客的畫面。只見她詢問丈夫可否抱前男友「最後一次」獲得丈夫首肯後，她擁抱了前男友並輕撫他的背，丈夫則在一旁尷尬陪笑。
前男友跟新娘擁抱後接著跟新郎握手，2名男士最後來個大擁抱，而新娘則繼續擁抱接下來祝賀她的女賓客。這部婚禮影片至今有超過570萬的觀看次數。許多人認為新娘跟前男友的交流「頗詭異」，同時留意到新郎面露「受傷」的表情。
網友Toby21認為新娘覺得這件事很有趣，但「感覺把老公當成笨蛋。」網友Terrance Tibbs也說如果他是新郎，「應該會當場走人。」網友jillyjill提到：「會邀請前男友來參加婚禮這件事已經很怪了。」網友akku則很同情新郎的遭遇：「難保新娘下次會要求更多。」
但是網友CCM Toronto表示：「這只是一個擁抱，而且新娘事先徵求新郎的同意。新娘也擁抱了其他親友，但因為這個對方是『前男友』，身分比較特殊才會特別問新郎，感覺新娘很尊重新郎。」
@mayangkumay
Balas @nikennalee well netizen yg terhormat semua bebas berpendapat dipersilahkan 😅 ##fyp♬ original sound - Mayangkumay
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言