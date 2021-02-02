白皙正妹爆瘦掉髮「紅疹爬滿身」 都是類固醇惹的禍？

英國30歲女性瑋特（Elin Wade）自幼就是濕疹患者，5年前她的症狀變嚴重，醫生開了強效外用類固醇藥膏給她擦，豈料她停用類固醇藥膏後，反而全身長滿紅疹、還開始掉髮，體重更暴跌至40公斤。

瑋特表示小時候用溫和型的Sudocrem藥膏就能控制住身上的紅疹，直到5年前控制不了，她才第1次使用醫生開的類固醇藥膏，當時藥到病除直呼是「奇蹟藥膏」。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，瑋特使用類固醇藥膏2年後，濕疹擴散到身體其他部位，例如胸部和臉部。她只好再度就醫，但醫生總會告訴她只是病情變嚴重，「擦多一點藥膏就好」，從不會提及其他成因。

瑋特透露自己食不下嚥，「想不通什麼東西觸發全身疹子。」她最終發現了她的症狀可能歸因於類固醇上癮症（Topical Steroid Addiction），是指身體長期使用類固醇後對其產生依賴，須要一直加重類固醇藥效才能達到治療效果。一旦停藥（即類固醇戒斷，topical steroid withdrawal）則產生反彈反應，諸如大片皮膚發紅、掉髮、脫皮、液體滲出身體、冷熱失衡、水腫、如象皮般的皺紋、失眠等。但非所有使用類固醇的患者都會有成癮跟戒斷的症狀。

瑋特2年前停用類固醇藥膏，但不久後她全身起疹如著火一般，體重跟頭髮也大量減少，「身體完全失守，出現戒斷患者每種症狀。」

瑋特再次就醫，但醫生暗示她這些只是嚴重的濕疹。她無奈表示：「沒有醫生相信我，甚至有人嘲笑我，還建議我去非洲的湖泊裡游泳，完全是無稽之談。」

瑋特說她的身體症狀反覆惡化持續2年，至今病情已趨穩定，但她也因為生理問題導致心理受創嚴重：「我無法照鏡子，因為認不得鏡中人，我擔心在經歷了一切後會患上創傷後壓力症候群（PTSD）。」

瑋特認為醫生必須明確警告外用類固醇霜的副作用，才能開外用類固醇霜給患者。她也補充說類固醇戒斷可以預防，但可能會破壞人們的生活。

瑋特提到醫生說她的狀況很罕見，認為她過度害怕類固醇，但她堅信：「成千上萬的人跟我都有完全相同的症狀，但最終所有人都能康復，我相信我們應該停止使用類固醇乳膏。」