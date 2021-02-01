老公吃披薩太燙竟用水洗降溫！ 網建議：快離婚吧

披薩已是全球熱門美食之一，披薩上添加的配料眾多，有菇類、美式臘腸、青豆、海鮮等食材，在配上滿滿的融化起司和酥脆的餅皮，在台灣頗受年輕族群歡迎。不過，美國一名網友日前在網路上發文分享丈夫對披薩的奇怪癖好，此文一出引起網友熱烈討論。

一名女網友日前在美國論壇網站Reddit上發文「我的丈夫相信把披薩水洗後還是可以接受的」，透露自己和丈夫在大學期間會用烤箱做披薩，但老公有一個奇怪的癖好，就是會把切片後的披薩拿去水龍頭下水洗降溫，並告訴原PO即便披薩經過清洗依舊不會改變它的美味，這讓她覺得十分驚奇。而原PO也分享了一段丈夫洗披薩的影片，只見男子在廚房打開水龍頭水洗披薩後，吃的津津有味。

此文一出，許多網友紛紛批評該名女網友的丈夫，「那樣就不叫披薩了」、「原PO快離婚，這男的太奇怪了」、「現在洗披薩，會不會以後用冷水洗嬰兒」、「這種會把披薩弄濕軟的，真的超噁心」、「我還是很不解為何他不能再耐心等兩分鐘？」、「這個丈夫需要被彈劾」、「告訴我這不是真的，美國真的已經受夠了」、「我可以幫原PO介紹很好的離婚律師」、「這是我人生中聽過最糟的事」。

還有少部分網友好奇提問和分析，「披薩上的油脂和味道不會被沖走嗎？」、「披薩上的油會和水分開殘留在起司上」、「如果把披薩放進冷藏，微波1到2分鐘就會溫度適中」、「就好奇！原PO結婚前就知道他這個行為嗎？」。

除此之外，部分網友也留下風趣留言和經驗，「妳確定懷孕的不是他嗎？」、「我贊同他！他知道自己喜歡的方式並很有自信的分享」、「哈哈，我猜他洗澡還會穿著襪子」、「這其實真的沒什麼大不了」、「我試過了，披薩的重鹹味消失了，水真的沒有任何負面的影響」、「我和我朋友中學時常這樣做」。